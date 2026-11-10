Азербайджан намерен укреплять сотрудничество в области ветроэнергетики - ФОТО

Азербайджан готов сотрудничать с международными партнерами для расширения рынков сбыта ветровой энергии.

Как сообщили Day.Az в Министерстве энергетики, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая с основным докладом на пленарном заседании министров и инвесторов на тему "Ускорение инвестиций в ветроэнергетику: от обязательств COP31 к партнерству".

Мероприятие было организовано Турецкой ассоциацией ветроэнергетики (TÜREB) и Глобальным советом по ветроэнергетике (GWEC) под патронатом и при поддержке Министерства энергетики и природных ресурсов Турции в рамках COP31.

Министр подчеркнул значимость ветроэнергетики для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию за счет надежных и доступных источников энергии, а также для сокращения выбросов. Он отметил важность заключения долгосрочных договоров на закупку электроэнергии и формирования благоприятной инвестиционной среды для привлечения капитала в эту сферу.

По его словам, в настоящее время доля ветроэнергетики в общей установленной мощности возобновляемых источников энергии составляет 14,3 процента. Наземные и морские ветроэлектростанции внесут существенный вклад в достижение цели по увеличению к 2035 году доли возобновляемых источников энергии до 43 процентов от общей установленной мощности электроэнергетики Азербайджана.

Говоря о потенциале ветроэнергетики в азербайджанском секторе Каспийского моря, который оценивается в 157 ГВт, министр сообщил, что территории для реализации проектов морской ветроэнергетики уже определены, создана необходимая правовая база, а также запланирована реализация проектов общей мощностью более 4 ГВт.

По словам министра, ветроэнергетика станет одним из основных источников энергии для зеленых энергетических коридоров "Каспийское море - Черное море - Европа", "Азербайджан - Турция - Европа" через Нахчыван и "Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария".

В свою очередь, Транскаспийский коридор позволит передавать ветровую энергию из Казахстана и Узбекистана на более широкие рынки через Азербайджан.

Пригласив международные финансовые институты, инвесторов и компании к сотрудничеству, Парвиз Шахбазов заявил, что Азербайджан готов работать с партнерами для реализации этих инициатив.

В рамках мероприятия также был вручен сертификат благодарности за посадку саженца дерева от имени министра энергетики Парвиза Шахбазова в рамках турецкого проекта "Мобилизация за зеленую Родину".