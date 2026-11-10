Китайских владельцев немецких машин атаковали мошенники

BMW и Volkswagen предупредили владельцев своих машин в Китае о мошеннической рассылке: злоумышленники сообщают, что машина якобы попала под отзывную кампанию, и под этим предлогом пытаются получить доступ к персональным данным и деньгам жертв. Об этом пишет ITHome, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В компании уточнили, что никаких отзывных кампаний в Китае за последнее время не объявляли и сообщения мошенников к BMW отношения не имеют. Злоумышленники рассылают водителям уведомления через мессенджеры о включении автомобиля в сервисную акцию и предлагают перейти по ссылке или отсканировать QR-код для уточнения деталей.

Переход по таким ссылкам может привести к утечке личных данных и финансовым потерям. В BMW подчеркнули, что компания никогда не запрашивает у клиентов коды подтверждения операций или реквизиты банковских карт при проведении официальных сервисных мероприятий.

Аналогичную рассылку получили владельцы Volkswagen в Китае - в компании также заявили, что не имеют отношения к этим сообщениям и не запрашивают у клиентов банковские данные.