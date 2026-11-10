Стала известна дата первого официального матча на стадионе в Ханкенди

Стала известна дата проведения первого официального матча на городском стадионе Ханкенди после реконструкции.

Как сообщили Day.Az в Профессиональной футбольной лиге Азербайджана, 19 ноября на этом стадионе состоится матч VIII тура Первой лиги между командами "Ханкенди" и "Карван-Евлах".

Встреча начнется в 16:00.

Отмечается, что футбольный клуб "Ханкенди" будет проводить на этом стадионе и последующие домашние матчи.

Что касается клуба МОИК, то его выступления на стадионе в Ханкенди запланированы после зимнего перерыва.