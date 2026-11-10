https://news.day.az/azerinews/1873377.html Qazaxda avtomobil yanıb Qazax şəhərində "QAZ-24" markalı minik avtomobilində yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Mətbuat xidmətindən Trend-ə verilən məlumata görə, hadisə barədə "112" qaynar telefon xəttinə məlumat daxil olduqdan sonra əraziyə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Qazax Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin qüvvələri cəlb olunub.
Qazaxda avtomobil yanıb
Qazax şəhərində "QAZ-24" markalı minik avtomobilində yanğın baş verib.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Mətbuat xidmətindən Trend-ə verilən məlumata görə, hadisə barədə "112" qaynar telefon xəttinə məlumat daxil olduqdan sonra əraziyə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Qazax Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin qüvvələri cəlb olunub.
Yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Nəticədə vətəndaşa məxsus avtomobilin mühərrik hissəsi yanıb, qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.
Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb.
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