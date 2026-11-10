https://news.day.az/world/1873382.html

Один из приспешников Карапетяна скончался в тюрьме

Арсен Геворгян, кандидат на пост главы общины Степанавана от партии "Сильная Армения", скончался в СИЗО. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, он умер от сердечного приступа. Напомним, что Геворгян был задержан по обвинению в подкупе избирателей.