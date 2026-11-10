https://news.day.az/world/1873382.html Один из приспешников Карапетяна скончался в тюрьме Арсен Геворгян, кандидат на пост главы общины Степанавана от партии "Сильная Армения", скончался в СИЗО. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, он умер от сердечного приступа. Напомним, что Геворгян был задержан по обвинению в подкупе избирателей.
Один из приспешников Карапетяна скончался в тюрьме
Арсен Геворгян, кандидат на пост главы общины Степанавана от партии "Сильная Армения", скончался в СИЗО.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, он умер от сердечного приступа.
Напомним, что Геворгян был задержан по обвинению в подкупе избирателей.
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