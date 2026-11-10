https://news.day.az/sport/1873404.html Азербайджанский боец проведет "главный реванш 2026 года" на турнире ACA Азербайджанский боец смешанных единоборств Заур Гаджиев проведет повторный поединок против представителя Казахстана Артема Резникова на турнире ACA 211, который состоится 25 декабря в Санкт-Петербурге.

Азербайджанский боец проведет "главный реванш 2026 года" на турнире ACA

Спорт, 10 ноября 2026 13:58 (UTC +04:00) 398
Азербайджанский боец проведет "главный реванш 2026 года" на турнире ACA

Азербайджанский боец смешанных единоборств Заур Гаджиев проведет повторный поединок против представителя Казахстана Артема Резникова на турнире ACA 211, который состоится 25 декабря в Санкт-Петербурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лига Absolute Championship Akhmat (ACA) официально подтвердила проведение реванша, представив афишу боя с громким слоганом: "Главный реванш 2026 года. Финальной точки не избежать".

Первое противостояние Гаджиева и Резникова состоялось в июле на турнире ACA 205 в Алматы. Тогда бойцы не сумели выявить победителя, а судьи зафиксировали раздельную ничью.

Однако на этом соперничество не завершилось. После поединка азербайджанец и казахстанец неоднократно обменивались резкими заявлениями в социальных сетях, подогревая интерес к повторной встрече.

Напряженность между спортсменами достигла такого уровня, что в ситуацию вмешался президент ACA Магомед Бибулатов. Руководитель промоушна предупредил обоих бойцов о возможных санкциях, если их конфликт выйдет за допустимые рамки.

Теперь Гаджиев и Резников получат возможность выяснить отношения непосредственно в клетке. Их реванш станет одним из поединков заключительного турнира ACA в 2026 году.

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В CineMastercard установлена мемориальная доска в память о шехиде Сахавате Гасанове - ФОТО 8 ноября 23:35 (UTC+04), Общество 968
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира - ФОТО 8 ноября 23:08 (UTC+04), Спорт 991
У США осталось 2 дня - Арагчи 8 ноября 22:50 (UTC+04), В мире 2 410
В Ханкенди состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы - ФОТО 8 ноября 22:38 (UTC+04), Общество 962
«Детский мат» от Президента Ильхама Алиева - Азербайджан и Турция едины 8 ноября 22:25 (UTC+04), Политика 7 779
От Шуши до Ханкенди: историческая Победа и стратегический курс Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 8 ноября 22:15 (UTC+04), Политика 8 078
Символы Анкары и Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага - ФОТО 8 ноября 21:36 (UTC+04), Политика 2 172
Зрелищный фейерверк на концерте в Баку в честь Дня Победы - ФОТО 8 ноября 21:16 (UTC+04), Общество 4 937
Завершился официальный визит Эрдогана в Азербайджан - ФОТО 8 ноября 20:58 (UTC+04), Официальная хроника 967
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 20:49 (UTC+04), Официальная хроника 6 417
Члены «Движения мусульманского единства» будут депортированы из Германии: так диктуют логика и закон 8 ноября 20:37 (UTC+04), Политика 4 138
В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов - ФОТО 8 ноября 20:25 (UTC+04), Общество 1 000
Радость Баку – гордость Анкары, а гордость Шуши – гордость всего нашего народа - Эрдоган 8 ноября 20:15 (UTC+04), Политика 2 201
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое единство вечно и нерушимо - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 8 ноября 20:04 (UTC+04), Официальная хроника 8 591
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Реджеп Тайип Эрдоган и Эмине Эрдоган встретились с Героями Отечественной войны и военнослужащими, награжденными орденами - ВИДЕО 8 ноября 19:51 (UTC+04), Официальная хроника 10 176
В Баку состоялись праздничные выступления военных оркестров - ФОТО 8 ноября 19:39 (UTC+04), Общество 983
Самолет приземлился на оживленную дорогу в США - ФОТО 8 ноября 19:27 (UTC+04), В мире 2 282
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Эрдоганом в Шуше - ВИДЕО 8 ноября 19:15 (UTC+04), Официальная хроника 8 237
Фахрия Халафова с большим успехом представила фильм о Хуршидбану Натаван – зрители смотрели стоя, зал был переполнен - ФОТО 8 ноября 19:08 (UTC+04), Культура 1 256
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