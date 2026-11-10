Азербайджанский боец проведет "главный реванш 2026 года" на турнире ACA
Азербайджанский боец смешанных единоборств Заур Гаджиев проведет повторный поединок против представителя Казахстана Артема Резникова на турнире ACA 211, который состоится 25 декабря в Санкт-Петербурге.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, лига Absolute Championship Akhmat (ACA) официально подтвердила проведение реванша, представив афишу боя с громким слоганом: "Главный реванш 2026 года. Финальной точки не избежать".
Первое противостояние Гаджиева и Резникова состоялось в июле на турнире ACA 205 в Алматы. Тогда бойцы не сумели выявить победителя, а судьи зафиксировали раздельную ничью.
Однако на этом соперничество не завершилось. После поединка азербайджанец и казахстанец неоднократно обменивались резкими заявлениями в социальных сетях, подогревая интерес к повторной встрече.
Напряженность между спортсменами достигла такого уровня, что в ситуацию вмешался президент ACA Магомед Бибулатов. Руководитель промоушна предупредил обоих бойцов о возможных санкциях, если их конфликт выйдет за допустимые рамки.
Теперь Гаджиев и Резников получат возможность выяснить отношения непосредственно в клетке. Их реванш станет одним из поединков заключительного турнира ACA в 2026 году.
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