https://news.day.az/officialchronicle/1873391.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме отмечается: "Уважаемый господин Президент. Мой дорогой Брат.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме отмечается:
"Уважаемый господин Президент.
Мой дорогой Брат.
Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрыва, произошедшего на металлургическом заводе в провинции Измир.
Разделяя Вашу боль в связи с этой трагедией, от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю выздоровления раненым.
Аллах рехмет элясин!".
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