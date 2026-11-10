Трагедия на заводе поставщика Apple в Индии

Трое рабочих погибли при обслуживании резервуара для воды на заводе по производству комплектующих для iPhone компании Tata в городе Хосур в индийском штате Тамилнад. Об этом сообщает Times of India, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр штата Тамилнад Вирудхай Магал Киртана выразила соболезнования в связи с гибелью людей и сообщила, что обратилась в районную администрацию с просьбой оказать помощь семьям пострадавших.

"Я глубоко опечалена трагической гибелью трех человек в результате несчастного случая на заводе компании Tata Electronics в Хосуре... Я обратилась в районную администрацию и поручила им оказать всю необходимую поддержку пострадавшим семьям и принять срочные меры для урегулирования ситуации", - сказала она.

Безопасность и достоинство каждого работника должны быть превыше всего. Этот трагический инцидент будет тщательно расследован, и по его итогам будут приняты соответствующие меры. Мы должны принять все необходимые меры, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий", - добавила министр.

Киртана также пообещала, что по итогам расследования будут приняты соответствующие меры.