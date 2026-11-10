Марко Янкович решил покинуть "Карабах"

Полузащитник "Карабаха" Марко Янкович намерен покинуть агдамский клуб уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport24.az, черногорский футболист прекратил переговоры о продлении контракта, срок которого истекает летом 2027 года. Руководство "Карабаха" готово рассмотреть его продажу при поступлении подходящего предложения, чтобы не потерять игрока бесплатно по окончании соглашения.

Интерес к Янковичу проявляют клубы из Черногории, Турции и Болгарии. При этом конкретные предложения и возможная сумма трансфера пока не называются.

Ситуация развивается на фоне недавнего конфликта полузащитника с одноклубником Матеусом Силвой. Футболисты повздорили во время выездного матча 10-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу против "Габалы" (0:0), после чего главный тренер Гурбан Гурбанов заменил обоих в перерыве.

В следующем туре против "Туран Товуза" наставник также не выпустил их на поле. Ранее "Карабах" подтвердил применение дисциплинарных мер к футболистам, однако опроверг сообщения об их отстранении от основной команды.

Отметим, что Марко Янкович выступает за "Карабах" с 2022 года.