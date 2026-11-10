Сколько нерабочих дней будет в декабре в Азербайджане?

В декабре 2026 года в Азербайджане для граждан, работающих по пятидневной рабочей неделе, предусмотрено в общей сложности 9 нерабочих дней.

Это следует из производственного календаря на 2026 год, утвержденного Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно календарю, в декабре 8 дней приходятся на субботы и воскресенья. Кроме того, 31 декабря, когда отмечается День солидарности азербайджанцев мира, также является нерабочим днем.

Таким образом, в декабре для граждан, работающих по пятидневному графику, будет 22 рабочих и 9 нерабочих дней.

Для граждан, работающих по шестидневной рабочей неделе, в декабре предусмотрено 5 нерабочих дней.