https://news.day.az/society/1873395.html На Бакинском бульваре спасли молодого человека - ВИДЕО В Приморском национальном парке Баку спасли молодого человека, оказавшегося в беспомощном состоянии на прибрежных скалах.

На Бакинском бульваре спасли молодого человека - ВИДЕО

Общество, 10 ноября 2026 12:27 (UTC +04:00) 443
На Бакинском бульваре спасли молодого человека

В Приморском национальном парке Баку спасли молодого человека, оказавшегося в беспомощном состоянии на прибрежных скалах.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" поступила информация о человеке, нуждающемся в помощи в районе моря на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе столицы.

На место происшествия незамедлительно была направлена водолазно-поисковая группа "Баку-бульвар" Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Выяснилось, что Мадат Фархад оглу Алиев 2006 года рождения по неосторожности упал у берега моря и оказался на скалах, откуда не мог самостоятельно выбраться.

Спасатели эвакуировали молодого человека в безопасное место.

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Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое единство вечно и нерушимо - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 8 ноября 20:04 (UTC+04), Официальная хроника 8 574
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Реджеп Тайип Эрдоган и Эмине Эрдоган встретились с Героями Отечественной войны и военнослужащими, награжденными орденами - ВИДЕО 8 ноября 19:51 (UTC+04), Официальная хроника 10 170
В Баку состоялись праздничные выступления военных оркестров - ФОТО 8 ноября 19:39 (UTC+04), Общество 972
Самолет приземлился на оживленную дорогу в США - ФОТО 8 ноября 19:27 (UTC+04), В мире 2 226
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Эрдоганом в Шуше - ВИДЕО 8 ноября 19:15 (UTC+04), Официальная хроника 8 229
Фахрия Халафова с большим успехом представила фильм о Хуршидбану Натаван – зрители смотрели стоя, зал был переполнен - ФОТО 8 ноября 19:08 (UTC+04), Культура 1 247
В Баку завершился отбор юных дзюдоистов на первенство Азербайджана - ФОТО 8 ноября 19:02 (UTC+04), Спорт 974
Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu - FOTO 8 ноября 19:00 (UTC+04), Azərbaycanca 2 277
Хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco 8 ноября 18:50 (UTC+04), В мире 2 323
В Берлине отметили День Победы Азербайджана 8 ноября 18:39 (UTC+04), Политика 2 185
Автобус из Сербии перевернулся в Хорватии, есть погибшие - ФОТО 8 ноября 18:20 (UTC+04), В мире 2 201
Голкипер "Карабаха" провел 100-й матч в чемпионате Азербайджана 8 ноября 18:11 (UTC+04), Спорт 940
Раскрыты планы Хегсета на работу в Пентагоне 8 ноября 17:57 (UTC+04), В мире 2 184
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган возложили венки к памятнику Победы в Ханкенди - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:42 (UTC+04), Официальная хроника 8 732
Выступление Президента Ильхама Алиева в Ханкенди было очень сильным и эмоциональным - Михаил Гусман 8 ноября 17:39 (UTC+04), Политика 2 981
В Египте поезд сошел с рельсов: около 150 пострадавших - ВИДЕО 8 ноября 17:31 (UTC+04), В мире 2 218
Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и Первая леди Турции Эмине Эрдоган побеседовали за чайным столом - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 10 582
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетили Мемориал жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:10 (UTC+04), Официальная хроника 7 683
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