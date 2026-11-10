На Бакинском бульваре спасли молодого человека - ВИДЕО

В Приморском национальном парке Баку спасли молодого человека, оказавшегося в беспомощном состоянии на прибрежных скалах.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" поступила информация о человеке, нуждающемся в помощи в районе моря на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе столицы.

На место происшествия незамедлительно была направлена водолазно-поисковая группа "Баку-бульвар" Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Выяснилось, что Мадат Фархад оглу Алиев 2006 года рождения по неосторожности упал у берега моря и оказался на скалах, откуда не мог самостоятельно выбраться.

Спасатели эвакуировали молодого человека в безопасное место.