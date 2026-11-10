https://news.day.az/hitech/1873394.html Глава NVIDIA изменял жене с китайской шпионкой Крупнейший американский производитель чипов, компания Nvidia, объявила о проведении независимого расследования сообщений о том, что ее руководитель Дженсен Хуанг вступил в романтическую связь с женщиной, возможно работающей на спецслужбы Китая. Сам Хуанг признался, что изменял своей жене.

Глава NVIDIA изменял жене с китайской шпионкой

Наука и технологии, 10 ноября 2026 12:13 (UTC +04:00) 415
Глава NVIDIA изменял жене с китайской шпионкой

Крупнейший американский производитель чипов, компания Nvidia, объявила о проведении независимого расследования сообщений о том, что ее руководитель Дженсен Хуанг вступил в романтическую связь с женщиной, возможно работающей на спецслужбы Китая. Сам Хуанг признался, что изменял своей жене.

Как заявила Nvidia, у ее совета директоров нет оснований подозревать, что произошла утечка каких-либо секретных сведений или что возникла угроза национальной безопасности США. Фирма добавила, что Хуанг планирует и далее работать ее руководителем, сообщает Day.Az со ссылкой на BBC.

В заявлении Nvidia сказано, что компания решила начать независимое расследование "в свете последних сообщений, что наш основатель и глава совета директоров Дженсен Хуанг оказался целью операции иностранной разведки".

"Совет директоров ставит во главу угла национальную и экономическую безопасность США. Она является критически важной для интересов Nvidia и ее акционеров, - сообщает фирма. - Хотя у совета нет оснований считать, что национальная безопасность или секретные данные Nvidia были скомпрометированы, всю доступную информацию изучит расследование, назначенное советом".

Что было сказано в публикациях о романе

О романе Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой сообщила газета New York Times.

По ее данным, директор Nvidia вступил в романтическую связь с женщиной по имени Элис Хуанг (она однофамилица главы американской компании, а не его родственница).

Элис Хуанг связана с расположенной в Сингапуре компанией Megaspeed, которая управляет дата-центрами и покупает чипы у Nvidia.

По данным источников, на которые ссылается New York Times, американские спецслужбы следили за Элис Хуанг (она также известна как Хуанг Лэ) и установили, что она действовала по поручению китайского правительства.

Британская Financial Times отмечает, что "по мнению американского разведывательного сообщества, Элис Хуанг была завербована Министерством государственной безопасности Китая".

В публикации FT также сказано, что американские спецслужбы составили доклад, согласно которому Дженсен Хуанг вступил с Элис Хуанг в романтическую связь. Ранее в социальных сетях появились фотографии, на которых глава Nvidia фигурирует вместе с Элис Хуанг, пишет издание.

По сведениям New York Times, американские спецслужбы начали следить за Элис Хуанг более года назад и выяснили, что она обменивается сообщениями с Дженсеном Хуангом. Сотрудники разведки США сочли, что это общение имело романтический характер.

Около года назад о слежке за Элис Хуанг доложили президенту США Дональду Трампу, пишет NYT. В воскресенье журналисты спросили Трампа, считает ли он теперь, что должен был предпринять какие-то действия в ответ на эту информацию. "Нет, не думаю. Я считаю, что он достойный парень", - ответил президент США.

По версии FT, доклад о связи главы американской компании с предполагаемой китайской шпионкой был распространен среди высших чиновников США незадолго до визита Трампа в Пекин и его встречи с главой КНР Си Цзиньпином в сентябре этого года.

Остается неясным, какую именно информацию Элис Хуанг могла передавать в Пекин, насколько ценными были эти данные и когда именно она могла начать сбор сведений.

Элис Хуанг не ответила на просьбу New York Times о комментарии.

Китай ранее отвергал обвинения в шпионаже против руководителя Nvidia, называя их "безосновательными спекуляциями".

Что заявил сам Дженсен Хуанг

Ранее Дженсен Хуанг в интервью Bloomberg комментировал данные об американском расследовании в отношении представительницы фирмы Megaspeed. Он, в частности, утверждал: "Наши отношения, наши контакты, касались компании Megaspeed, и они были совершенно нормальными, в них не было ничего необычного".

Однако в эти выходные глава Nvidia признал, что изменил жене, и отметил, что "берет на себя всю ответственность" за это.

"Я изменил своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Моим действиям нет оправдания. Я приношу глубочайшие извинения", - пишет Дженсен Хуанг.

Он продолжает: "Совет директоров Nvidia начал независимое расследование по поводу опасений в отношении национальной безопасности, о которых было сказано в сообщениях в СМИ. Я поддерживаю это расследование и буду с ним в полной мере сотрудничать".

"Я люблю нашу страну и нашу компанию. Я намерен защищать Nvidia и поддерживать американскую национальную безопасность. Я очень горжусь тем, что я американец, и благодарен за это".

Каковы значение Nvidia и роль Дженсена Хуанга

Nvidia - одна из самых крупных и дорогих компаний мира. Как производитель микропроцессоров она играет центральную роль в развитии технологий искусственного интеллекта, зависящих от мощных компьютерных чипов. Сейчас рыночная стоимость Nvidia оценивается в 4,5 трлн долларов.

Дженсен Хуанг возглавляет Nvidia уже более чем 30 лет.

Как отмечают корреспонденты Би-би-си, Хуанг несколько раз спасал эту фирму, когда она оказывалась на грани банкротства, и именно он сделал ставку на искусственный интеллект - задолго до мирового ИИ-бума последних лет.

Изначально микропроцессоры Nvidia были в основном предназначены для компьютерных игр, но Хуанг решил разрабатывать их именно с учетом перспектив развития ИИ. В последние годы этот шаг привел к резкому росту капитализации компании.

Нынешний скандал стал серьезным ударом для Дженсена Хуанга, которого считают работоголиком, перфекционистом и человеком, который всегда требует от своих сотрудников наивысших стандартов, отмечают наши корреспонденты.

Почему для Китая важна Nvidia

На прошлой неделе три члена Конгресса США написали Хуангу письмо с просьбой дать им показания в связи с сообщениями о его связи с Элис Хуанг. Они предлагали руководителю Nvidia рассказать о "протоколах безопасности, призванных не допустить иностранного враждебного шпионажа".

Китай, пытающийся конкурировать с США в области искусственного интеллекта, заинтересован в покупке микропроцессоров производства Nvidia. Однако Вашингтон в прошлом вводил ограничения на экспорт такой продукции, что вызывало напряжение в отношениях с Китаем.

В частности, власти США запрещали поставлять в Китай один из самых передовых процессоров Nvidia H200. Причиной стали опасения, что это может помочь китайским компаниям обойти американские в области искусственного интеллекта.

Однако в январе этого года администрация Трампа разрешила поставки H200 в Китай на определенных условиях.

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На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю Дня Государственного флага - ВИДЕО 9 ноября 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 10 719
Хроника Победы (09.11.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу BBC News - ФОТО - ВИДЕО 9 ноября 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 921
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В Азербайджане отмечают День Государственного флага 9 ноября 00:01 (UTC+04), Политика 1 966
В Шуше День Победы отметили фейерверком - ФОТО 8 ноября 23:48 (UTC+04), Общество 916
В CineMastercard установлена мемориальная доска в память о шехиде Сахавате Гасанове - ФОТО 8 ноября 23:35 (UTC+04), Общество 958
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира - ФОТО 8 ноября 23:08 (UTC+04), Спорт 976
У США осталось 2 дня - Арагчи 8 ноября 22:50 (UTC+04), В мире 2 355
В Ханкенди состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы - ФОТО 8 ноября 22:38 (UTC+04), Общество 951
«Детский мат» от Президента Ильхама Алиева - Азербайджан и Турция едины 8 ноября 22:25 (UTC+04), Политика 7 724
От Шуши до Ханкенди: историческая Победа и стратегический курс Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 8 ноября 22:15 (UTC+04), Политика 8 022
Символы Анкары и Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага - ФОТО 8 ноября 21:36 (UTC+04), Политика 2 118
Зрелищный фейерверк на концерте в Баку в честь Дня Победы - ФОТО 8 ноября 21:16 (UTC+04), Общество 4 930
Завершился официальный визит Эрдогана в Азербайджан - ФОТО 8 ноября 20:58 (UTC+04), Официальная хроника 960
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 20:49 (UTC+04), Официальная хроника 6 406
Члены «Движения мусульманского единства» будут депортированы из Германии: так диктуют логика и закон 8 ноября 20:37 (UTC+04), Политика 4 084
В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов - ФОТО 8 ноября 20:25 (UTC+04), Общество 988
Радость Баку – гордость Анкары, а гордость Шуши – гордость всего нашего народа - Эрдоган 8 ноября 20:15 (UTC+04), Политика 2 144
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое единство вечно и нерушимо - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 8 ноября 20:04 (UTC+04), Официальная хроника 8 574
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Реджеп Тайип Эрдоган и Эмине Эрдоган встретились с Героями Отечественной войны и военнослужащими, награжденными орденами - ВИДЕО 8 ноября 19:51 (UTC+04), Официальная хроника 10 170
В Баку состоялись праздничные выступления военных оркестров - ФОТО 8 ноября 19:39 (UTC+04), Общество 972
Самолет приземлился на оживленную дорогу в США - ФОТО 8 ноября 19:27 (UTC+04), В мире 2 225
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Эрдоганом в Шуше - ВИДЕО 8 ноября 19:15 (UTC+04), Официальная хроника 8 229
Фахрия Халафова с большим успехом представила фильм о Хуршидбану Натаван – зрители смотрели стоя, зал был переполнен - ФОТО 8 ноября 19:08 (UTC+04), Культура 1 247
В Баку завершился отбор юных дзюдоистов на первенство Азербайджана - ФОТО 8 ноября 19:02 (UTC+04), Спорт 974
Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu - FOTO 8 ноября 19:00 (UTC+04), Azərbaycanca 2 276
Хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco 8 ноября 18:50 (UTC+04), В мире 2 322
В Берлине отметили День Победы Азербайджана 8 ноября 18:39 (UTC+04), Политика 2 184
Автобус из Сербии перевернулся в Хорватии, есть погибшие - ФОТО 8 ноября 18:20 (UTC+04), В мире 2 200
Голкипер "Карабаха" провел 100-й матч в чемпионате Азербайджана 8 ноября 18:11 (UTC+04), Спорт 940
Раскрыты планы Хегсета на работу в Пентагоне 8 ноября 17:57 (UTC+04), В мире 2 183
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган возложили венки к памятнику Победы в Ханкенди - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:42 (UTC+04), Официальная хроника 8 732
Выступление Президента Ильхама Алиева в Ханкенди было очень сильным и эмоциональным - Михаил Гусман 8 ноября 17:39 (UTC+04), Политика 2 980
В Египте поезд сошел с рельсов: около 150 пострадавших - ВИДЕО 8 ноября 17:31 (UTC+04), В мире 2 217
Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и Первая леди Турции Эмине Эрдоган побеседовали за чайным столом - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 10 582
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетили Мемориал жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:10 (UTC+04), Официальная хроника 7 683
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