Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Польши

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Республики Польша Каролю Навроцкому.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме отмечается:

"Уважаемый господин Президент.

Глубоко опечален известием о погибших и раненых в результате кровавого инцидента в городе Кракове.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Польши, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".