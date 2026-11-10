https://news.day.az/officialchronicle/1873392.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Польши Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Республики Польша Каролю Навроцкому.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Польши
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Президенту Республики Польша Каролю Навроцкому.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме отмечается:
"Уважаемый господин Президент.
Глубоко опечален известием о погибших и раненых в результате кровавого инцидента в городе Кракове.
В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Польши, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре