Названо количество исчезнувших мировых валют

За последние 176 лет в мире исчезли 400 валют. Их количество подсчитали экономисты Банка международных расчетов (BIS) и историк Кэтрин Шенк из Оксфорда, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аналитики собрали данные о государственных валютах за 1850-2026 годы и выяснили, что из 568 валют "в живых" остались только 163, прочие исчезли.

Активнее всего новые валюты появлялись в периоды деколонизации 1960-х годов и после распада СССР и Югославии в 1990-х. На пике в 1994 году в мире насчитывалось 192 валюты. Однако после появления единой валюты для еврозоны их число сократилось на 23.

По словам экспертов, валюты чаще всего появляются по политическим причинам, в первую очередь после обретения независимости. Уходят в небытие валюты из-за экономических факторов, например деноминации и инфляции. Медианный срок жизни валюты составляет 33 года, почти четверть не дотягивает и до десяти лет.