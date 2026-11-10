В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры США, Украины и России - ВИДЕО

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между представителями России, Украины и США, направленные на урегулирование российско-украинского конфликта.

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, передает Day.Az

По его словам, переговорный процесс начался с координационной встречи с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Европейской комиссии. В консультациях также приняли участие спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Стороны обсудили согласование позиций и дальнейшие шаги в рамках дипломатического процесса.

После предварительных консультаций делегации России, Украины и США перешли к трехстороннему формату переговоров.

"На повестке дня ключевые вопросы прекращения боевых действий и приближения мира. Работаем в соответствии с задачами, определенными президентом Украины", - заявил Умеров.

Основными темами переговоров станут прекращение боевых действий, гарантии безопасности, послевоенное восстановление Украины и гуманитарные вопросы.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Переговоры продлятся 10 и 11 ноября. Это первая трехсторонняя встреча представителей России, Украины и США после девятимесячного перерыва.