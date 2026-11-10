https://news.day.az/world/1873400.html Один из крупнейших производителей газа решил нарастить его экспорт За последние несколько недель Катар увеличил погрузку сжиженного природного газа на танкеры. Об этом сообщило Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По мнению автора публикации, это свидетельствует о том, что страна стремится нарастить объемы поставок, несмотря на ситуацию в Ормузском проливе.

Один из крупнейших производителей газа решил нарастить его экспорт

В мире, 10 ноября 2026 13:28 (UTC +04:00) 249
Один из крупнейших производителей газа решил нарастить его экспорт

За последние несколько недель Катар увеличил погрузку сжиженного природного газа на танкеры. Об этом сообщило Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению автора публикации, это свидетельствует о том, что страна стремится нарастить объемы поставок, несмотря на ситуацию в Ормузском проливе. Оказалось, что количество отгрузок СПГ с катарского завода в Рас-Лаффане в ноябре колебалось от 13 до 15 в среднем за 10 дней. В октябре речь шла об 11. Однако ноябрьские значения почти вдвое уступают тем показателям, которые фиксировали до нападения США и Израиля на Иран.

Как пишет агентство, любое устойчивое увеличение поставок катарского СПГ на более широкий рынок принесет некоторое облегчение, поскольку похолодание в Северном полушарии грозит усилить конкуренцию между Европой и Азией за ограниченные доступные объемы газа. И хотя цены на этот энергоноситель в Европе снизились с октябрьских максимумов, они остаются более чем в два раза выше довоенного уровня.

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Радость Баку – гордость Анкары, а гордость Шуши – гордость всего нашего народа - Эрдоган 8 ноября 20:15 (UTC+04), Политика 2 145
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое единство вечно и нерушимо - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 8 ноября 20:04 (UTC+04), Официальная хроника 8 574
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Реджеп Тайип Эрдоган и Эмине Эрдоган встретились с Героями Отечественной войны и военнослужащими, награжденными орденами - ВИДЕО 8 ноября 19:51 (UTC+04), Официальная хроника 10 170
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В Баку завершился отбор юных дзюдоистов на первенство Азербайджана - ФОТО 8 ноября 19:02 (UTC+04), Спорт 974
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Голкипер "Карабаха" провел 100-й матч в чемпионате Азербайджана 8 ноября 18:11 (UTC+04), Спорт 940
Раскрыты планы Хегсета на работу в Пентагоне 8 ноября 17:57 (UTC+04), В мире 2 184
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган возложили венки к памятнику Победы в Ханкенди - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:42 (UTC+04), Официальная хроника 8 732
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Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетили Мемориал жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:10 (UTC+04), Официальная хроника 7 683
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