Один из крупнейших производителей газа решил нарастить его экспорт

За последние несколько недель Катар увеличил погрузку сжиженного природного газа на танкеры. Об этом сообщило Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению автора публикации, это свидетельствует о том, что страна стремится нарастить объемы поставок, несмотря на ситуацию в Ормузском проливе. Оказалось, что количество отгрузок СПГ с катарского завода в Рас-Лаффане в ноябре колебалось от 13 до 15 в среднем за 10 дней. В октябре речь шла об 11. Однако ноябрьские значения почти вдвое уступают тем показателям, которые фиксировали до нападения США и Израиля на Иран.

Как пишет агентство, любое устойчивое увеличение поставок катарского СПГ на более широкий рынок принесет некоторое облегчение, поскольку похолодание в Северном полушарии грозит усилить конкуренцию между Европой и Азией за ограниченные доступные объемы газа. И хотя цены на этот энергоноситель в Европе снизились с октябрьских максимумов, они остаются более чем в два раза выше довоенного уровня.