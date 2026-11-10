Раскрыты сроки выхода Windows 12

В 2027 году Microsoft не выпустит новое поколение операционной системы (ОС) Windows 12. Об этом сообщает издание PCWorld, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты портала, основываясь на сообщения аналитиков и инсайдеров, оценили вероятность выхода Windows 12 в ближайшем будущем. По их мнению, Microsoft выпустит новую ОС после 2027 года, так как на этот год запланировано крупное обновление Windows 11.

Специалисты раскрыли сроки выпуска новой версии Windows 11 с идентификатором 27H2, которая появится вместо ОС нового поколения. Апдейт должен появиться в течение 2027-го. Так, автор издания The Verge Том Уоррен считает, что Microsoft планирует обновить важные части системы и уделить особое внимание ее качеству и надежности. А источники Windows Central сообщили, что новая ОС объединит разрозненные версии Windows 11, вышедшие ранее - они получат единую техническую основу.

В материале говорится, что слухи о Windows 12 возникают не впервые. Крупное обновление 2024 года тоже рассматривали как возможный повод выпустить новую ОС, однако Microsoft сохранила название Windows 11. Актуальная операционная система была представлена 5 октября 2021 года.