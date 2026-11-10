В Азербайджане изменился порядок подтверждения доходов заемщиков

Если доходы заемщика можно определить на основании официальных документов или данных государственных информационных систем, банки не смогут учитывать доход, прогнозируемый на основе поведенческой модели, при принятии решения о выдаче кредита.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение, подписанное 15 сентября председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым, вступило в силу 10 ноября.

Согласно решению, если доходы заемщика могут быть определены на основании подтверждающих документов или информации из государственных информационных ресурсов и систем, использование прогнозируемого дохода, рассчитанного на основе поведенческой модели, не допускается.

К таким документам относятся справка о заработной плате с места работы, справка из учебного заведения о получении стипендии, документ о выплате пенсии или пособия, выданный уполномоченным органом в сфере социальной защиты, банковская справка, подтверждающая получение процентных доходов по депозитным счетам заемщика, а также другие документы, подтверждающие его доходы.

Данное требование распространяется на кредитные обязательства, возникшие после 10 ноября.

Иными словами, если доходы заемщика можно подтвердить официальными документами или сведениями из государственных информационных систем, банк обязан руководствоваться этими данными и не вправе использовать вместо них предполагаемый доход, рассчитанный на основе поведенческой модели.

Таким образом, при наличии возможности установить доходы клиента из официальных источников банки должны учитывать подтвержденные сведения при принятии решения о выдаче кредита.