В Германии начали выпуск нового поколения BMW 3 Series - ФОТО

Компания BMW Group объявила о старте серийного производства седана BMW 3 Series восьмого поколения. Как и ожидалось, новинка сходит с конвейера завода в Дингольфинге, где она будет выпускаться на одной линии с моделями 4 Series и 5 Series. Это предприятие, выпустившее в 2025 году около 279,5 тысяч автомобилей, является одной из ключевых площадок BMW.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Конвейерный старт стал важным этапом в истории самой успешной модели марки: впервые производство "трешки" с классическими двигателями внутреннего сгорания полностью перенесено из Мюнхена в Дингольфинг, тогда как родиной электрической версии i3 останется головной завод в Мюнхене.

Перенос производства в Дингольфинг является возвращением модели на данную площадку спустя более чем двадцать лет. Хотя завод эпизодически выпускал "трешку" с 1980-х годов, в последние десятилетия сборка седана была сосредоточена исключительно в Мюнхене.

Теперь ситуация изменилась: в Дингольфинге налажен выпуск версий с бензиновыми двигателями, включая мягкогибридные модификации, и подключаемыми гибридными установками, а также "заряженной" M350 xDrive с рядной "шестеркой" объемом 3,0 литра.

Мюнхенский завод, в свою очередь, полностью переориентирован на производство электромобилей - там будет собираться принципиально новая модель i3 на платформе Neue Klasse, которая не имеет общего шасси с классической 3 Series (индекс G50), кроме схожего дизайна.

BMW 3 Series восьмого поколения (код G50) построена на модернизированной платформе предыдущей модели, что отличает ее от электрического i3 (код NA0). Автомобиль получил иной кузов, новую программно-аппаратную архитектуру и другие новшества.