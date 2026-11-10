https://news.day.az/politics/1873466.html Азербайджан на COP31: климатическая дипломатия Президента Ильхама Алиева на стыке трех регионов Участие Азербайджана в 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей 9-20 ноября в Анталье, выходит далеко за рамки представления национальных достижений в области зеленой энергетики.

Азербайджан на COP31: климатическая дипломатия Президента Ильхама Алиева на стыке трех регионов

Политика, 10 ноября 2026 19:45 (UTC +04:00) 161
Азербайджан на COP31:

Автор: Гюльнара Рагимова, Trend

Участие Азербайджана в 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей 9-20 ноября в Анталье, выходит далеко за рамки представления национальных достижений в области зеленой энергетики. Для Баку эта площадка становится продолжением дипломатического и климатического наследия COP29, а также возможностью укрепить роль страны в формировании региональной энергетической архитектуры, объединяющей Турцию, Южный Кавказ и Центральную Азию.

Особое значение в этом контексте приобретает участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Саммите лидеров COP31, который состоится 11-12 ноября по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Присутствие азербайджанского лидера подчеркивает преемственность между бакинским и антальским климатическими саммитами, а также сохраняющуюся роль Азербайджана в международном климатическом диалоге.

Выступая 6 октября в обращении к участникам Pre-COP Leaders' Event, Президент Ильхам Алиев обозначил именно такую логику преемственности: "Сегодня мы собрались здесь, чтобы соединить наследие Бакинской COP29 с предстоящими ключевыми решениями так, чтобы импульс, набранный в Азербайджане, непосредственно способствовал успешному проведению XXXI сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP31)".

Это заявление отражает более широкую роль Азербайджана: страна стремится не просто сохранить символическое значение проведенной в Баку конференции, но и обеспечить практическое продолжение достигнутых договоренностей.

COP29 в ноябре 2024 года стала важным этапом международных климатических переговоров. Одним из ее ключевых результатов стало достижение договоренности по новой коллективной количественной цели климатического финансирования. Кроме того, была обеспечена полноценная операционализация статьи 6 Парижского соглашения, регулирующей международные углеродные рынки, и началась полноценная работа Фонда по реагированию на потери и ущерб. Отдельное внимание было уделено проблемам малых островных развивающихся государств.

Таким образом, бакинское наследие включает не только организационный опыт проведения масштабного международного мероприятия, но и конкретные институциональные решения, продолжающие влиять на глобальную климатическую архитектуру.

Президент Ильхам Алиев также выразил поддержку предстоящему руководству COP31 со стороны Турции и Австралии, отметив: "Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить полную поддержку Азербайджана предстоящему руководству COP31 в лице Турции и Австралии и высоко оценить этот уникальный формат партнерства, объединяющий разные континенты".

Сам формат нынешней конференции действительно отличается от предыдущих: организационное руководство осуществляет Турция, тогда как руководство переговорным процессом поручено Австралии. В центре внимания находится концепция Implementation COP - конференции, ориентированной на практическое выполнение ранее принятых климатических обязательств, а не только на согласование новых целей.

Эту позицию обозначил и Реджеп Тайип Эрдоган в комментариях журналистам на обратном пути из Азербайджана 9 ноября: "Наша цель - сделать этот саммит платформой, где производятся конкретные результаты, где страны превращают свои обещания в действия, потому что больше не время давать обещания, которые остаются на бумаге".

В официальном заявлении, опубликованном от имени политического руководства COP31, турецкий президент также подчеркнул необходимость перехода "от переговоров к реализации", призвав стороны укреплять сотрудничество и превращать обязательства в конкретные действия.

Для Азербайджана такой подход открывает возможность представить собственный опыт как пример перехода от климатических целей к практическим проектам. Страна обладает потенциалом возобновляемой энергетики в объеме 135 ГВт на суше и 157 ГВт в азербайджанском секторе Каспийского моря. Освоение этих ресурсов рассматривается не только как инструмент укрепления национальной энергетической безопасности, но и как основа будущего экспорта электроэнергии.

В Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных зонами зеленой энергии, за последние пять лет за счет государственных средств построено около 40 малых гидроэлектростанций. В стране также введены в эксплуатацию ветровая электростанция "Хызы-Абшерон", центр накопления энергии на аккумуляторных батареях "Абшерон" и солнечная электростанция "Гобустан". Продолжается строительство солнечных электростанций "Шамс 1" и "Гарби уфуг" в Нахчыване.

Однако наиболее значимым региональным измерением этой политики становится развитие трансграничной энергетической инфраструктуры. Азербайджан продвигает сразу несколько взаимосвязанных направлений: проект энергетического кабеля через Черное море, наземный маршрут передачи электроэнергии Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария, а также перспективный коридор, который должен соединить восточное побережье Каспийского моря с Азербайджаном при участии Казахстана и Узбекистана.

Именно здесь особенно отчетливо проявляется связующая роль Баку. Центральная Азия располагает значительными ресурсами для развития возобновляемой энергетики, тогда как Турция и европейское направление обеспечивают перспективу расширения рынков сбыта. Азербайджан, находящийся между двумя регионами, способен объединить их энергетические интересы в единую инфраструктурную систему. Без полноценного участия Баку региональная конфигурация зеленого энергетического сотрудничества между Центральной Азией, Южным Кавказом, Турцией и Европой оставалась бы неполной.

Участие центральноазиатских государств в COP31 дополняет эту картину. Все пять республик региона представлены на конференции, а Казахстан и Узбекистан активно продвигают вопросы региональной климатической координации. Среди приоритетов - водная безопасность, адаптация к изменению климата, восстановление экосистем Каспийского и Аральского морей, а также привлечение международного климатического финансирования.

Узбекистан, в частности, вошел в число первых пяти пилотных стран инициативы Climate Implementation Bridge (BRIDGE), запущенной в рамках президентства COP31. Президент Шавкат Мирзиёев также ранее обозначил перспективу продолжения экологического сотрудничества на антальской площадке. Выступая на саммите Организации тюркских государств, он поблагодарил партнеров за поддержку инициативы объявить 2027 год Годом охраны природы в рамках ОТГ и выразил убеждение, что приоритетные экологические задачи будут обсуждаться на встрече профильных министров на полях COP31.

Важным политическим фоном для нынешней конференции стал состоявшийся 8 ноября визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу по случаю Дня Победы. Совместные заявления президентов Азербайджана и Турции еще раз продемонстрировали стратегический характер двусторонних отношений, которые имеют значение и для реализации региональных энергетических инициатив.

"Мы были вместе и в прошлом, были вместе и во время войны, мы вместе сегодня и будем вместе в будущем. Считаю, что именно это является главным результатом этого исторического визита. Разумеется, говоря о двусторонних отношениях, мы можем затронуть множество вопросов. Все они известны: политические, экономические связи, инвестиции, энергетика, транспортные коридоры, Зангезурский коридор - все это сегодня широко обсуждалось. Но считаю, что главный результат визита заключается именно в том, о чем я сказал: 'Азербайджано-турецкое единство вечно и нерушимо'", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что братство двух стран выходит за рамки общности языка, истории и культуры, отметив: "Радость Баку мы считаем радостью Анкары, а гордость Шуши - гордостью всей нашей нации".

Эти заявления имеют значение не только в двустороннем политическом контексте. Турецко-азербайджанское партнерство формирует важную основу для более широкого взаимодействия с государствами Центральной Азии, в том числе в энергетике, транспорте и экологической повестке. Сочетание политической близости, географического положения и инфраструктурных возможностей позволяет Азербайджану выступать одним из ключевых участников этого процесса.

Дополнительным направлением COP31 становится ответственное использование искусственного интеллекта, в том числе в рамках Antalya AI Pledge, продвигаемого совместно с Международным союзом электросвязи. В повестке также находятся защита морских экосистем, продовольственная безопасность, климатически устойчивые города и переход к чистой энергетике. Для Азербайджана это возможность представить не только энергетические проекты, но и работу по сохранению биоразнообразия Каспийского моря.

Национальный павильон страны, открытый под концепцией "Диалоговый коридор", объединяет эти направления. В нем представлены потенциал возобновляемой энергетики, проекты зеленых энергетических коридоров, инициативы в Карабахе и Восточном Зангезуре, система накопления энергии "Абшерон" и природоохранные проекты. В рамках павильона запланировано более 40 мероприятий и встреч.

В конечном счете значение участия Азербайджана в COP31 определяется не только масштабом представленных проектов или присутствием на саммите на высшем уровне. Баку располагает политическим наследием COP29, практическим опытом энергетического перехода и возможностями для объединения климатических и экономических интересов нескольких регионов.

Если COP29 продемонстрировала способность Азербайджана содействовать достижению глобального консенсуса, то COP31 предоставляет возможность развить эту роль уже в контексте практической реализации договоренностей. При этом связующим элементом между климатическими амбициями Турции, энергетическими возможностями Центральной Азии и европейским направлением остается Азербайджан.

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#ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХАМ АЛИЕВ #COP29 #COP31
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