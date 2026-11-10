https://news.day.az/world/1873453.html Рубио прокомментировал переговоры по Украине в Абу-Даби Госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивными переговоры по урегулированию ситуации в Украине, прошедшие в Абу-Даби, отметив при этом, что сторонам предстоит еще много работы. Как передает Day.Az, об этом он заявил журналистам во вторник. По словам Рубио, говорить о скором достижении договоренностей пока преждевременно.
Рубио прокомментировал переговоры по Украине в Абу-Даби
Госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивными переговоры по урегулированию ситуации в Украине, прошедшие в Абу-Даби, отметив при этом, что сторонам предстоит еще много работы.
Как передает Day.Az, об этом он заявил журналистам во вторник.
По словам Рубио, говорить о скором достижении договоренностей пока преждевременно. Он подчеркнул, что решение проблемы в ближайшие 24 часа ожидать не стоит.
Напомним, что первый день трехсторонних переговоров с участием представителей России, США и Украины завершился во вторник. Встреча продолжится в среду.
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