Рубио прокомментировал переговоры по Украине в Абу-Даби

Госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивными переговоры по урегулированию ситуации в Украине, прошедшие в Абу-Даби, отметив при этом, что сторонам предстоит еще много работы.

Как передает Day.Az, об этом он заявил журналистам во вторник.

По словам Рубио, говорить о скором достижении договоренностей пока преждевременно. Он подчеркнул, что решение проблемы в ближайшие 24 часа ожидать не стоит.

Напомним, что первый день трехсторонних переговоров с участием представителей России, США и Украины завершился во вторник. Встреча продолжится в среду.