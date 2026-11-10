Синий Конгресс: что выборы в США значат для Южного Кавказа? - АНАЛИЗ

Автор: Ибрагим Алиев

Американские избиратели голосовали за свой Конгресс, но последствия их выбора будут обсуждать далеко за пределами США. К примеру, на Южном Кавказе главный вопрос теперь заключается в том, насколько далеко демократы готовы зайти в борьбе с Трампом и затронет ли эта борьба договоренности, достигнутые при его администрации. Отношения с Вашингтоном могут стать сложнее даже при сохранении взаимной заинтересованности в сотрудничестве.

Преувеличивать значение смены большинства, впрочем, не стоит. Демократы получили контроль над обеими палатами, но внешнеполитические полномочия президента к ним не переходят. Трамп продолжит вести переговоры и продвигать собственную повестку. Однако с января 2027 года ему придется считаться с Конгрессом, способным осложнять финансирование инициатив, блокировать назначения и превращать спорные решения администрации в предмет публичных разбирательств. Для реализации внешнеполитических договоренностей одного согласия Белого дома может оказаться недостаточно.

Учитывая предвзятость демократов в отношении нашей страны, можно ожидать попытки вернуться к вопросу задержанных и осужденных армян, культурного наследия и армяно-азербайджанского урегулирования. Эти темы удобны для тех, кто хотел бы оказывать давление на Баку, одновременно критикуя подход Трампа.

Не исключено, что часть демократов попытается поставить под сомнение региональные достижения администрации именно потому, что они связаны с именем нынешнего президента. Тогда под видом исправления его политики могут начаться попытки вновь открыть вопросы, которые Баку считает решенными или вмешаться в дела, которые Азербайджан относит к своей внутренней компетенции. Южный Кавказ в таком случае рискует стать еще одной площадкой для сведения американских политических счетов.

Но возможности такого вмешательства имеют пределы. Большинство в Конгрессе не дает права распоряжаться решениями государств региона. Если Баку и Ереван продолжат выполнять достигнутые договоренности, повернуть процесс вспять одними слушаниями и резолюциями будет трудно. Создать дополнительные препятствия демократы способны. Добиться пересмотра договоренностей против воли их участников - гораздо более сложная задача.

Тем временем армянские лоббисты вовсю радуются победе "синих", не понимая, что их победу нельзя автоматически называть своей. Влияние армянских провокаторов в США остается ограниченным. Поэтому даже резкая критика Азербайджана еще не означает принятия каких-либо решений, ибо за последние годы Армянский Национальный Комитет Америки (АНКА) не смог добиться каких-либо значимых результатов против нашей страны.

Есть еще и вопрос TRIPP. Проект, призванный соединить основную часть Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении, связан с политической повесткой Трампа и потому может привлечь повышенное внимание его оппонентов. Однако здесь им придется учитывать простое обстоятельство - открытие коммуникаций отвечает интересам обеих стран. Препятствуя проекту ради борьбы с президентом, можно поставить под удар и возможности.

Между подписанными документами и началом строительства остается работа, на которую политические разногласия вполне способны повлиять. Необходимо завершить процедуры создания управляющей компании, оформить права на землю, получить разрешения и обеспечить финансирование. Рамочное соглашение предусматривает американское финансовое содействие с оговорками о наличии средств и применимых требованиях либо коммерческих условиях.

Вероятнее всего, споры развернутся вокруг конкретных условий реализации: управления проектом, инвестиций, суверенитета Армении и распределения выгод. Проверка этих вопросов сама по себе закономерна. Риск возникает там, где согласования становятся способом затянуть работу или навязать участникам дополнительные политические требования. Для TRIPP время имеет значение: чем больше решений будет закреплено контрактами и практической работой, тем сложнее окажется использовать проект во внутриполитическом противостоянии в США.

При этом у Вашингтона есть собственный интерес в успехе армяно-азербайджанской нормализации. Открытие коммуникаций и снижение риска новой войны дают США дипломатический результат, значение которого выходит за пределы президентства Трампа. Демократам тоже придется учитывать, что срыв этого процесса потребует объяснений: какую альтернативу они предлагают и почему она выгоднее самим странам региона?

Более вероятны разногласия о последовательности действий. Белый дом будет стремиться предъявить конкретный результат, а часть законодателей может потребовать сначала выполнить дополнительные гуманитарные и политические условия. Для Баку и Еревана опасность заключается в том, что уже согласованные шаги начнут зависеть от новых споров в Вашингтоне. Попытки одной из сторон использовать эти споры для получения дополнительных уступок лишь увеличат риск задержек.

Есть и фактор, способный повлиять на Южный Кавказ гораздо сильнее любых слушаний в Конгрессе - Иран. Демократическое большинство может усилить давление на администрацию, требуя дипломатического решения и ограничивая финансирование военных действий. Но рассчитывать, что результаты выборов сами по себе приведут к снижению напряженности, было бы ошибкой. Президент сохраняет значительную свободу действий, а его конфликт с Конгрессом может сделать американскую позицию еще менее последовательной.

Для нашего региона цена этой неопределенности вполне конкретна. Новая эскалация вокруг Ирана означает риски для границ, торговли и транспортных маршрутов. Инвесторам, которым предлагают вкладываться в региональную инфраструктуру, нужны основания рассчитывать на безопасность и устойчивость договоренностей. Поэтому развитие иранского кризиса может оказаться для будущего коммуникаций не менее важным, чем отношение нового Конгресса к TRIPP.

Баку предстоит активнее работать с американскими законодателями, сохраняя при этом понимание границ допустимого вмешательства. Еревану стоит трезво оценивать разницу между сочувственными заявлениями и готовностью Вашингтона поддерживать конкретные требования. А наиболее убедительным ответом на попытки использовать Южный Кавказ в борьбе против Трампа станет выполнение самих договоренностей. Чем больше практических результатов получат страны региона, тем труднее будет убедить их отказаться от достигнутого ради чужих политических счетов.