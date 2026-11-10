Ученый рассказал о последствиях появления крупной корональной дыры на Солнце

На Солнце появилась одна из самых крупных корональных дыр этого года, размер которой оценивается примерно в миллион километров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, возможные последствия явления для Земли в комментарии aif.ru объяснил астроном и популяризатор науки Александр Киселев.

"Образование обширных корональных дыр на Солнце приводит к специфическим геофизическим последствиям для Земли, обусловленным динамикой открытых конфигураций магнитного поля светила. В этих областях силовые линии магнитного поля не замыкаются обратно на поверхность звезды, а уходят в межпланетное пространство", - пояснил эксперт.

Из-за этого солнечная плазма свободно распространяется в космос, формируя потоки ветра, скорость которых может достигать 800 километров в секунду.

При взаимодействии этих потоков с магнитосферой Земли могут возникать геомагнитные бури. Они способны нарушить коротковолновую радиосвязь и повлиять на работу спутниковых навигационных систем. Также солнечная активность может ускорить снижение орбит низколетящих космических аппаратов.

На Земле возможны дополнительные нагрузки на трансформаторные подстанции. Еще одним последствием могут стать яркие полярные сияния, которые во время сильных бурь иногда наблюдаются на более низких широтах.

Киселев подчеркнул, что корональная дыра не оказывает заметного прямого влияния на климат и не вызывает существенного потепления или похолодания.