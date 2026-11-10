Главный тренер "Аль-Хиляля" намерен покинуть клуб

Главный тренер саудовского "Аль-Хиляля" Симоне Индзаги принял решение покинуть клуб по окончании сезона, несмотря на зарплату в размере 26 миллионов евро (около 49,5 миллиона манатов) в год.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по информации итальянского журналиста Николо Скиры, специалист не намерен продлевать соглашение, срок которого истекает летом 2027 года.

При этом ранее агент тренера Федерико Пасторелло заявлял, что Индзаги не планирует уходить из "Аль-Хиляля". В интервью Sportmediaset он отмечал, что окончательное решение о будущем специалиста будет принято по завершении сезона с учетом позиции клуба.

Напомним, что Индзаги возглавил "Аль-Хиляль" летом 2025 года после ухода из миланского "Интера".

На данный момент саудовский клуб лидирует в национальном чемпионате, набрав 30 очков в 11 матчах.