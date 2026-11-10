В Азербайджане изменен порядок расчета просроченной кредитной задолженности

При расчете задолженности по кредитам с просрочкой более 90 дней будут учитываться также кредиты, списанные с баланса банка за последние 12 месяцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение, подписанное 15 сентября председателем Центрального банка Азербайджана Талехом Кязымовым, вступило в силу 10 ноября.

Согласно действующему законодательству, в соответствии с "Правилами управления кредитными рисками в банках", совокупный объем всех кредитных требований, предоставленных на основе поведенческой модели, не должен превышать 10% кредитного портфеля банка по состоянию на конец предыдущего отчетного месяца.

Согласно новому решению, выдача кредитов на основе модели будет приостанавливаться, если остаток задолженности по кредитам, предоставленным на основе модели и просроченным более чем на 90 дней (включая кредиты, предоставленные на основе модели и списанные с баланса за последние 12 месяцев), достигнет 10% соответствующего кредитного портфеля.

Расчет производится отдельно по каждому виду кредитов (потребительским, бизнес-кредитам и т. д.).

Проще говоря, при расчете задолженности по кредитам, выданным на основе поведенческой модели и просроченным более чем на 90 дней, будут учитываться также кредиты, списанные с баланса банка за последние 12 месяцев.

Другими словами, если остаток задолженности по кредитам, выданным банком на основе поведенческой модели и просроченным более чем на 90 дней, достигнет 10% кредитного портфеля, банк должен будет приостановить выдачу новых кредитов на основе этой модели. При этом в расчет будут включаться также кредиты, списанные с баланса банка в течение последних 12 месяцев.

Суть изменения заключается в том, что банки не смогут исключать проблемные кредиты из расчета установленного 10-процентного лимита путем их списания с баланса. Таким образом, при кредитовании на основе поведенческой модели объем просроченной задолженности будет учитываться более полно.