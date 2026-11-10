https://news.day.az/world/1873427.html Представлен новый ракетный комплекс КСИР - ФОТО В Иране представили новый ракетный комплекс Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Представлен новый ракетный комплекс КСИР - ФОТО
В Иране представили новый ракетный комплекс Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Tasnim, презентация нового ракетного комплекса Воздушно-космических сил КСИР состоялась сегодня с участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майора Али Абдуллахи и командующего Воздушно-космическими силами КСИР Маджида Мусеви.
В ходе мероприятия были продемонстрированы различные типы баллистических и крылатых ракет, а также предназначенные для их запуска установки.
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