Представлен новый ракетный комплекс КСИР - ФОТО

В Иране представили новый ракетный комплекс Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Tasnim, презентация нового ракетного комплекса Воздушно-космических сил КСИР состоялась сегодня с участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майора Али Абдуллахи и командующего Воздушно-космическими силами КСИР Маджида Мусеви.

В ходе мероприятия были продемонстрированы различные типы баллистических и крылатых ракет, а также предназначенные для их запуска установки.