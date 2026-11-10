Лавров высказался о прекращении огня в Украине

Россия не согласится пойти на требования европейских стран немедленно прекратить огонь в Украине, Брюссель таким образом просто пытается выиграть время.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Все, что сейчас слышно из Брюсселя и из других столиц стран Евросоюза, заключается в требовании немедленно прекратить огонь. То есть опять логика старая: обязательно надо купить время для своих клиентов киевского режима и использовать это время для того, чтобы восстановить хоть как-то те потери, которые он понес в военном плане. Мы на это пойти не согласимся, об этом уже многократно сказано", - сообщил Лавров журналистам.

Министр подчеркнул, что "идея сформулировать четкие параметры будущей архитектуры безопасности и уже потом переходить к урегулированию собственно российско-украинского конфликта - абсолютно разумна".

"Но выходить на очередное перемирие, очередное прекращение огня, как бы это ни назвать, не понимая, что будет дальше - мы на это не согласимся" - добавил он.

Лавров пояснил, что план европейских стран заключается в том, что как только будет прекращение огня в Украине, ввести стабилизационные силы на территорию, которую контролирует Киев.

"Мы не позволим эту концепцию реализовать", - заключил глава российского внешнеполитического ведомства.