https://news.day.az/tourism/1872282.html Азербайджан расширяет туристические связи с Ближним Востоком - ОБЗОР от Azernews На сайте англоязычной газеты Azernews опубликован материал, посвященный расширению туристического сотрудничества Азербайджана со странами Ближнего Востока. Day.Az представляет перевод статьи:

Азербайджан расширяет туристические связи с Ближним Востоком - ОБЗОР от Azernews

Туризм, 10 ноября 2026 15:45 (UTC +04:00) 2 463
Азербайджан расширяет туристические связи с Ближним Востоком

Автор: Габиль Аширов

На сайте англоязычной газеты Azernews опубликован материал, посвященный расширению туристического сотрудничества Азербайджана со странами Ближнего Востока.

Day.Az представляет перевод статьи:

Активизация туристического сотрудничества Азербайджана с Иорданией свидетельствует о более масштабных планах страны по укреплению своих позиций в качестве привлекательного направления для путешественников с Ближнего Востока. Встречи, состоявшиеся 2 ноября в Аммане с участием 66 представителей туристической отрасли из 48 компаний, показали, каким образом реализуется эта стратегия. Участники обсудили развитие авиасообщения, визовые процедуры, коммерческое партнерство и продвижение туристических направлений Азербайджана. Все это формирует основу стратегии экспорта туристических услуг, экономический эффект которой выходит далеко за пределы гостиничного и авиационного секторов.

Этот рынок уже обладает значительным потенциалом. В 2025 году Азербайджан посетили 2,57 млн иностранных граждан, при этом число туристов из стран Ближнего Востока достигло 301 318 человек, увеличившись за год на 13,1%. Такой рост особенно примечателен на фоне общего сокращения числа иностранных посетителей на 2,1%. Это показывает, что ближневосточное направление способно обеспечивать рост даже в условиях снижения общего въездного туристического потока. Из Саудовской Аравии прибыли 104 364 человека, из ОАЭ - 43 821, из Кувейта - 26 371. Число посетителей из Иордании составило 10 718 человек, увеличившись на 49,9% по сравнению с предыдущим годом.

В 2026 году туристический рынок Азербайджана продолжил привлекать путешественников из стран Ближнего Востока. По данным Государственного комитета статистики, за январь-сентябрь страну посетили 1,83 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Из стран Персидского залива прибыли 218,3 тыс. человек, в том числе около 44 тыс. из Саудовской Аравии.

Более подробная статистика за первый квартал 2026 года показывает, что из стран Ближнего Востока Азербайджан посетили 38 414 человек. Из Саудовской Аравии прибыли 12 126 туристов, из Кувейта - 4751, из ОАЭ - 4750, из Иордании - 881 человек. Эти показатели отражают географию туристического спроса и открывают возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества с ближневосточными государствами.

Эти показатели делают Иорданию перспективным рынком и потенциальным каналом выхода на более широкую арабскую аудиторию. Хотя число туристов из этой страны пока уступает показателям Саудовской Аравии и ОАЭ, высокие темпы роста свидетельствуют об увеличении интереса к Азербайджану. Развить эту тенденцию можно благодаря сотрудничеству с туристическими компаниями, продвижению направлений и созданию удобных транспортных маршрутов. Мероприятие в Аммане способствует формированию партнерской сети, через которую азербайджанские гостиницы, туроператоры, транспортные компании и предприятия туристической отрасли смогут привлекать новых клиентов.

Экономическую значимость этого направления подтверждают и расходы иностранных гостей. Согласно опубликованным данным Государственного комитета статистики, в 2025 году туристы из стран Персидского залива потратили в Азербайджане около 399 млн манатов. Число посетителей из этих государств приблизилось к 195 тыс. человек. Таким образом, средний объем расходов составил приблизительно 2046 манатов на одного туриста.

В 2026 году туристы из стран Персидского залива продолжают оставаться важной категорией иностранных гостей Азербайджана с высоким уровнем расходов. За январь-сентябрь посетители из Саудовской Аравии потратили около 89 млн манатов, из ОАЭ - 23,9 млн манатов, из Кувейта - 18,6 млн манатов, из Бахрейна - 4,9 млн манатов, из Катара - 2,3 млн манатов. Совокупные расходы туристов из этих пяти государств составили около 138,7 млн манатов. При этом средние расходы одного посетителя из ОАЭ достигли 2312 манатов, из Кувейта - 2296 манатов, из Катара - 2258 манатов, из Бахрейна - 2141 маната, из Саудовской Аравии - 2112 манатов. Эти показатели подтверждают высокую экономическую значимость ближневосточного туристического рынка для Азербайджана.

Показатели демонстрируют экономическую ценность туристов, пользующихся услугами гостиниц, ресторанов, торговых центров, транспорта, оздоровительных комплексов и региональных экскурсионных программ.

Туризм фактически является экспортной отраслью. Иностранный посетитель приобретает азербайджанские услуги, обеспечивая приток внешнего спроса во внутреннюю экономику. Полученные доходы распределяются между гостиницами, ресторанами, такси, торговыми объектами, поставщиками продуктов питания, культурными учреждениями и малым бизнесом.

Турист, прибывший в Баку, может также посетить Габалу, Губу, Гусар или Шеки, способствуя распределению расходов между регионами. Это создает возможности для трудоустройства, предпринимательства и развития местных производственных цепочек, особенно там, где туризм взаимодействует с сельским хозяйством, ремесленничеством и гостиничным бизнесом.

Одним из определяющих факторов дальнейшего развития станет авиасообщение. В настоящее время транспортные связи между Азербайджаном и Иорданией в основном обеспечиваются еженедельными сезонными чартерными рейсами AZAL и Fly Jordan.

Расширение числа рейсов, формирование предсказуемого расписания и сотрудничество авиакомпаний с туроператорами могут упростить организацию и продажу туристических пакетов. Упрощение визовых процедур дополнительно поддержит этот процесс, сократив сложности при планировании поездок.

В совокупности такие меры способны стимулировать круглогодичный туризм при условии достаточного коммерческого спроса и экономической целесообразности авиаперевозок. Для направлений, конкурирующих за туристов в регионе, частота рейсов, стоимость билетов, продолжительность путешествия и удобство бронирования имеют столь же большое значение, как реклама, природные достопримечательности и качество обслуживания.

Не менее важен и сам туристический продукт, предлагаемый путешественникам с Ближнего Востока. Азербайджан способен сочетать городской отдых в Баку с посещением горных курортов, зимними развлечениями, семейным туризмом, гастрономическими маршрутами, культурно-историческими достопримечательностями и оздоровительными услугами.

Дополнительным преимуществом могут стать услуги, соответствующие требованиям халяльного туризма, востребованные среди многих путешественников из преимущественно мусульманских стран.

Наиболее привлекательным предложением способен стать разнообразный маршрут, предусматривающий несколько дней в столице с последующим посещением регионов. Такой подход позволит увеличить продолжительность пребывания туристов и объем их расходов в Азербайджане.

Следующий этап развития сотрудничества необходимо оценивать через конкретные коммерческие показатели. Среди них число туристов по странам происхождения, средняя продолжительность пребывания, расходы на одного человека, загрузка гостиниц, количество ночевок в регионах, частота авиарейсов и доля повторных посещений.

Эффективность маркетинговых кампаний должна определяться их реальным влиянием на бронирования и туристические расходы. Партнерство с иорданскими туристическими агентствами следует направить на разработку комплексных маршрутов, обеспечение прозрачных цен и соблюдение надежных стандартов обслуживания.

Перспективы Азербайджана на ближневосточном туристическом рынке значительно шире результатов отдельного презентационного мероприятия. Зарегистрированные в 2025 году 301 318 посетителей из региона, рост туристического потока на 13,1% и расходы гостей из стран Персидского залива в размере 399 млн манатов свидетельствуют о существенной экономической ценности этого направления.

Для превращения растущего интереса в устойчивый туристический поток необходима согласованная работа в сферах авиации, визовой политики, управления туристическими направлениями и частного предпринимательства.

Иордания может стать своевременной отправной точкой для дальнейшего расширения присутствия Азербайджана на рынках региона. Последовательные инвестиции в транспортную доступность и туристические продукты, ориентированные на конкретные рынки, способны обеспечить увеличение доходов от туризма, расширение занятости в регионах и дальнейшую диверсификацию ненефтяной экономики страны.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#АЗЕРБАЙДЖАН #БЛИЖНИЙ ВОСТОК #ИОРДАНИЯ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Азербайджан, Турция, Грузия и Болгария подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере чистой энергетики - ФОТО 16:38 (UTC+04), Экономика 182
Вице-президент Турции посетил павильон Азербайджана на COP31 - ФОТО 16:21 (UTC+04), Политика 285
В ОДКБ рассмотрят вопрос о лишении Армении права голоса 16:19 (UTC+04), В мире 306
Представлен новый ракетный комплекс КСИР - ФОТО 16:07 (UTC+04), В мире 351
Скончался известный азербайджанский актер Аслан Фатуллаев - ФОТО 16:05 (UTC+04), Общество 346
Лавров высказался о прекращении огня в Украине 16:00 (UTC+04), В мире 386
Азербайджан расширяет туристические связи с Ближним Востоком - ОБЗОР от Azernews 15:45 (UTC+04), Туризм 2 461
Страны Персидского залива создают штаб единого военного командования 15:40 (UTC+04), В мире 415
Цепные ДТП в Болгарии: есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО 15:20 (UTC+04), В мире 449
Президент Казахстана призвал прекратить сомнения в будущем казахского языка 15:10 (UTC+04), В мире 465
Yerə zibil atanları 10 min manatadək cərimə gözləyir 15:08 (UTC+04), Azərbaycanca 461
Представлена новая модель эволюции Земли без жизни 14:58 (UTC+04), Это интересно 408
Главный тренер "Аль-Хиляля" намерен покинуть клуб 14:44 (UTC+04), Спорт 418
Ученый рассказал о последствиях появления крупной корональной дыры на Солнце 14:33 (UTC+04), Это интересно 471
Soyutma sistemlərinə kiberhücumlar: Azərbaycandakı müəssisələr necə qorunmalıdır? 14:27 (UTC+04), Azərbaycanca 438
В Германии начали выпуск нового поколения BMW 3 Series - ФОТО 14:18 (UTC+04), Автоновости 472
Дорожная полиция обратилась к водителям 14:13 (UTC+04), Общество 477
Yağış intensivləşəcək - Xəbərdarlıq 14:09 (UTC+04), Azərbaycanca 447
В Азербайджане изменился порядок подтверждения доходов заемщиков 14:05 (UTC+04), Экономика 552
Азербайджанский боец проведет "главный реванш 2026 года" на турнире ACA 13:58 (UTC+04), Спорт 469
Сколько нерабочих дней будет в декабре в Азербайджане? 13:51 (UTC+04), Общество 820
Азербайджан и Сербия намерены развивать стратегическое партнерство - ФОТО 13:40 (UTC+04), Политика 603
Один из крупнейших производителей газа решил нарастить его экспорт 13:28 (UTC+04), В мире 589
Раскрыты сроки выхода Windows 12 13:16 (UTC+04), Наука и технологии 509
В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры США, Украины и России - ВИДЕО 13:09 (UTC+04), В мире 600
Azərbaycan məscidində erməni şairin büstü qoyulacaq - TƏXRİBAT 13:05 (UTC+04), Azərbaycanca 648
В Баку выразили соболезнования в связи со стрельбой в Кракове 13:04 (UTC+04), Политика 632
Banklar kredit verərkən bu üsuldan istifadə edə bilməyəcək 12:51 (UTC+04), Azərbaycanca 587
Названо количество исчезнувших мировых валют 12:49 (UTC+04), В мире 645
Марко Янкович решил покинуть "Карабах" 12:40 (UTC+04), Спорт 546
На Бакинском бульваре спасли молодого человека - ВИДЕО 12:27 (UTC+04), Общество 648
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Польши 12:22 (UTC+04), Официальная хроника 3 510
Глава NVIDIA изменял жене с китайской шпионкой 12:13 (UTC+04), Наука и технологии 550
Эксперт рассказал о рисках кибератак на системы охлаждения для предприятий Азербайджана 12:07 (UTC+04), Общество 558
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции 11:59 (UTC+04), Официальная хроника 6 061
Трагедия на заводе поставщика Apple в Индии 11:44 (UTC+04), Наука и технологии 557
Пол Маккартни занял третье место среди самых богатых музыкантов мира 11:31 (UTC+04), Шоу-бизнес 548
Один из приспешников Карапетяна скончался в тюрьме 11:18 (UTC+04), В мире 774
Китайских владельцев немецких машин атаковали мошенники 11:09 (UTC+04), Автоновости 530
Qazaxda avtomobil yanıb 11:04 (UTC+04), Azərbaycanca 732
Стала известна дата первого официального матча на стадионе в Ханкенди 11:00 (UTC+04), Спорт 2 139
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:48 (UTC+04), Туризм
Вниманию продавцов: в Азербайджане вводится новое требование 10:39 (UTC+04), Экономика 2 268
Азербайджан намерен укреплять сотрудничество в области ветроэнергетики - ФОТО 10:36 (UTC+04), Экономика 736
Китай впервые показал управление ударным беспилотником Gongji-11 - ВИДЕО 10:30 (UTC+04), В мире 741
Создатели Claude допустили возможность появления сознания у ИИ 10:22 (UTC+04), Это интересно 540
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация о визите Эрдогана в Азербайджан - ВИДЕО 10:14 (UTC+04), Официальная хроника 9 092
Назван проверенный способ ускорить старый смартфон 10:02 (UTC+04), Наука и технологии 561
Кто представит Европу на переговорах в Абу-Даби? 09:57 (UTC+04), В мире 764
Победа Азербайджана показала, что за преступления неизбежно наступает ответственность – Татьяна Полоскова для Day.Az 09:50 (UTC+04), Политика 7 678
В Баку состоялся концерт с участием семей шехидов и героев Карабахской войны - ФОТО 09:41 (UTC+04), Культура 590
США и Иран согласовали уровень обогащения урана - СМИ 09:33 (UTC+04), В мире 814
Bu gündən nisyə mal satanlara yeni tələb qoyulur 09:29 (UTC+04), Azərbaycanca 795
BYD представила китайский Rolls-Royce - ФОТО - ВИДЕО 09:25 (UTC+04), Автоновости 606
В Палату представителей США внесли резолюцию об импичменте Питу Хегсету 09:14 (UTC+04), В мире 773
В Губе автомобиль упал в овраг, есть погибший и пострадавшие 09:07 (UTC+04), Общество 570
Страховые компании Азербайджана стали выплачивать больше компенсаций 09:00 (UTC+04), Экономика 789
В Армении задержали двух российских военных 08:39 (UTC+04), В мире 832
Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану 08:28 (UTC+04), В мире 830
На выставке в Германии людей запечатали в вакуумных пакетах - ВИДЕО 08:13 (UTC+04), Это интересно 628
Волки и овцы? - Как Симонян должен был ответить реваншистам 08:00 (UTC+04), Политика 5 514
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Корги устроил переполох на стадионе - ВИДЕО 06:26 (UTC+04), Спорт 707
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
В небе над США заметили сразу три радуги - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Это интересно 684
Описана опасность обновления Windows для принтеров 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 680
Эрлинг Холанд повторил успех трехлетней давности 02:19 (UTC+04), Спорт 735
Гороскоп на 10 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 1 085
Названы способы облегчить боль в суставах в холодную погоду 00:46 (UTC+04), Медицина 872
Два азербайджанских арбитра получили международную категорию по дзюдо 00:25 (UTC+04), Спорт 719
Хроника Победы (10.11.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Восстановлена территориальная целостность Азербайджанской Республики!" - ВИДЕО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 919
Хроника Победы (10.11.2020): Президент Ильхам Алиев обратился к нации - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 212
Хроника Победы (10.11.2020): война окончена - ФОТО - ВИДЕО 00:00 (UTC+04), Политика 1 262
Уиткофф и Кушнер могут отправиться на встречу с Путиным и Зеленским 9 ноября 23:45 (UTC+04), В мире 1 227
Инциденты у Белого дома, есть задержанные - ВИДЕО 9 ноября 23:28 (UTC+04), В мире 1 282
Азербайджанская боксерша вышла в полуфинал Олимпиады в Дакаре 9 ноября 23:10 (UTC+04), Спорт 721
Украина уделит большое внимание на переговорах в Абу-Даби обменам военнопленными 9 ноября 22:59 (UTC+04), В мире 1 227
Азербайджан выступил соавтором глобального доклада, представленного на COP31 9 ноября 22:44 (UTC+04), Экономика 1 339
Визит особой важности: Баку и Анкара подтвердили вечность союза - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 9 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 11 806
Меган Маркл отказалась выступать в Европарламенте 9 ноября 22:20 (UTC+04), В мире 1 364
Азербайджан намерен достичь нулевых выбросов в транспорте к 2060 году 9 ноября 22:01 (UTC+04), Экономика 1 338
В Карабахе продолжаются масштабные восстановительные работы - Эрдоган 9 ноября 21:50 (UTC+04), Политика 1 360
Мощный взрыв на фабрике в Измире, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 9 ноября 21:43 (UTC+04), В мире 1 771
Франция обвиняет КСИР в кибератаке 9 ноября 21:42 (UTC+04), В мире 1 277
В Баку прозвучала музыкальная летопись Победы - ФОТО 9 ноября 21:25 (UTC+04), Культура 774
Европейцам предрекли «адское» Рождество 9 ноября 21:12 (UTC+04), В мире 1 372
Тегеран решил обидеться на Баку 9 ноября 21:00 (UTC+04), Политика 5 742
Песни Победы в исполнении детей – в Баку состоялся праздничный концерт - ФОТО 9 ноября 20:45 (UTC+04), Культура 837
Азербайджан выразил соболезнования Турции 9 ноября 20:36 (UTC+04), Политика 1 501
Harley-Davidson представил самый дешевый мотоцикл в истории марки - ФОТО 9 ноября 20:29 (UTC+04), Автоновости 839
Китай не стал торопиться с пошлинами на импорт из США 9 ноября 20:14 (UTC+04), В мире 1 356
В Испании требуют расследовать случаи насилия над детьми в TikTok 9 ноября 20:00 (UTC+04), В мире 1 365
Мавзолеи Келехана - Каменная память истории - ФОТО - ВИДЕО 9 ноября 19:46 (UTC+04), Общество 937
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из Гаджигабульского района - ФОТО - ВИДЕО 9 ноября 19:34 (UTC+04), Официальная хроника 17 342
В Европе заканчиваются ракеты-перехватчики для систем Patriot 9 ноября 19:25 (UTC+04), В мире 1 353
Мировые продажи чипов взлетели 9 ноября 19:16 (UTC+04), Наука и технологии 794
Зафиксирован странный радиосигнал с другой планеты 9 ноября 19:00 (UTC+04), Это интересно 922
Дмитрий Ситковецкий рассказал в Баку о Шостаковиче и музыкальной династии своей семьи - ФОТО 9 ноября 18:47 (UTC+04), Культура 882
Azərbaycanın şanlı Zəfəri Kolumbiyada geniş təbliğ olunub - FOTO 9 ноября 18:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 415
НАТО отправит в Абу-Даби «группу поддержки» для Украины 9 ноября 18:36 (UTC+04), В мире 1 417
Илон Маск выступил с заявлением о судьбе предоплаты за пикапы 9 ноября 18:22 (UTC+04), Автоновости 796
Дашнаки объявили войну турецкому кандидату на пост Генсека ООН 9 ноября 18:15 (UTC+04), Политика 7 090
Фидан Гаджиева с успехом выступила в Лондоне - ФОТО - ВИДЕО 9 ноября 18:01 (UTC+04), Культура 858
Азербайджанский судья-инспектор получил назначение от УЕФА 9 ноября 17:47 (UTC+04), Спорт 762
США стягивают авианосцы к Ирану - ВИДЕО 9 ноября 17:35 (UTC+04), В мире 1 604
77% пилотов засыпают во время рейсов — The Telegraph 9 ноября 17:22 (UTC+04), Туризм 801
Счет за будущее: почему Франция и Германия теряют доверие собственных детей - АНАЛИЗ от Baku Network 9 ноября 17:10 (UTC+04), Политика 7 099
Венгрия нашла замену российскому газу 9 ноября 17:02 (UTC+04), В мире 1 549
Türkiyədə zəlzələ olub 9 ноября 16:57 (UTC+04), Azərbaycanca 1 509
Названы бесполезные способы ускорения Windows 9 ноября 16:51 (UTC+04), Наука и технологии 747
Лавров назвал главную тему переговоров в Абу-Даби 9 ноября 16:40 (UTC+04), В мире 1 528
Нормализация отношений Азербайджана и Армении поспособствовала улучшению ситуации на Южном Кавказе - Шойгу 9 ноября 16:31 (UTC+04), Политика 1 581
Ученые смоделировали самый страшный вариант конца Вселенной 9 ноября 16:25 (UTC+04), Это интересно 835
Naxçıvanda 3 maşın toqquşub, xəsarət alan var - FOTO 9 ноября 16:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 435
Vyanada Zəfər Günü Faiq Sücəddinovun musiqiləri ilə qeyd olunub - FOTO 9 ноября 16:13 (UTC+04), Azərbaycanca 1 420
Более 30 автомобилей столкнулись на трассе в Британии - ВИДЕО 9 ноября 16:12 (UTC+04), В мире 1 431
Güclü qar səbəbindən Xınalıq yolu müvəqqəti bağlanıb - FOTO 9 ноября 16:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 493
Месседжи в Шуше продемонстрировали нерушимость азербайджано-турецкого единства — Азер Гараев 9 ноября 16:00 (UTC+04), Политика 1 601
Глава "Сабаха" поборется за награду с руководителями "Арсенала" 9 ноября 15:47 (UTC+04), Спорт 784
Президент Ильхам Алиев о героях Отечественной войны: Именно они преподали урок врагу - ВИДЕО 9 ноября 15:36 (UTC+04), Официальная хроника 8 092
SOCAR и Sinopec договорились о стратегическом сотрудничестве - ФОТО 9 ноября 15:32 (UTC+04), Экономика 1 506
В Баку газовая труба упала на автомобиль - ВИДЕО 9 ноября 15:19 (UTC+04), Общество 968
Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага 9 ноября 15:08 (UTC+04), Политика 2 549
Председатель «Ени Парти» Озгюр Озель позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 9 ноября 15:03 (UTC+04), Официальная хроника 6 093
Мы в Шуше еще раз продемонстрировали нашу солидарность с Азербайджаном — Эрдоган 9 ноября 15:02 (UTC+04), Политика 5 781
Nissan ускорит разработку дизайна своих автомобилей 9 ноября 14:58 (UTC+04), Автоновости 765
Mərdəkan yolunda qəza baş verib, sıxlıq yaranıb 9 ноября 14:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 506
Названы пожирающие батарею смартфона функции 9 ноября 14:45 (UTC+04), Наука и технологии 762
В Сабаильском районе состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы и Дню Государственного флага - ФОТО 9 ноября 14:34 (UTC+04), Общество 753
Хорошая новость для пенсионеров 9 ноября 14:30 (UTC+04), Общество 4 975
Новые кадры горящих в Ормузском проливе нефтяных танкеров - ВИДЕО 9 ноября 14:21 (UTC+04), В мире 1 553
Президент Ильхам Алиев наградил Драгана Владисавлевича орденом «Достлуг» 9 ноября 14:13 (UTC+04), Официальная хроника 8 291
“Dostluq” ordeni ilə təltif edilən Dragan Vladisavljeviç kimdir? - DOSYE 9 ноября 14:10 (UTC+04), Azərbaycanca 1 546
Открывший стрельбу в Кракове мужчина умер в больнице 9 ноября 14:04 (UTC+04), В мире 1 475
Войну выиграли не беспилотники, а люди - РАСКЛАД от военного эксперта 9 ноября 14:00 (UTC+04), Политика 7 045
Дорожная полиция обратилась к водителям 9 ноября 13:57 (UTC+04), Общество 754
В Аргентине случился один из величайших мемов в истории футбола - ВИДЕО 9 ноября 13:53 (UTC+04), Спорт 829
В Гяндже по случаю Дня Государственного флага проходит шествие - ФОТО 9 ноября 13:49 (UTC+04), Общество 683
Специалисты МАГАТЭ провели проверки на АЭС "Бушер" 9 ноября 13:35 (UTC+04), В мире 1 598
Названы основные темы встречи глав МИД стран G7 9 ноября 13:33 (UTC+04), В мире 1 619
В Иране назвали условие для восстановления безопасности в Ормузском проливе 9 ноября 13:18 (UTC+04), В мире 1 563
Британский пилот заявил о неоднократных наблюдениях НЛО 9 ноября 13:07 (UTC+04), Это интересно 782
Müdafiə naziri Ordunu Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib 9 ноября 12:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 530
Шуша проснулась под белоснежным снежным покровом - публикация от посла Турции - ФОТО 9 ноября 12:58 (UTC+04), Общество 855
ОИС поздравила Азербайджан с Днем Победы 9 ноября 12:50 (UTC+04), Политика 1 483
В Армении возбудили уголовное дело после драки в парламенте - ВИДЕО 9 ноября 12:38 (UTC+04), В мире 1 609
Первый снег в Лачине - ВИДЕО 9 ноября 12:31 (UTC+04), Общество 824
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 9 ноября 12:29 (UTC+04), Общество 839
Раскрыта опасность чистки гаджетов водой 9 ноября 12:20 (UTC+04), Наука и технологии 745
В Имишли произошло ДТП: есть погибшие - ОБНОВЛЕНО 9 ноября 12:14 (UTC+04), Общество 793
Ниагарский водопад подсветили цветами флага Азербайджана - ВИДЕО 9 ноября 12:12 (UTC+04), Политика 1 635
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Камбоджи 9 ноября 11:55 (UTC+04), Официальная хроника 8 025
В Баку по случаю Дня Государственного флага проходят шествия в сопровождении военных оркестров - ФОТО 9 ноября 11:34 (UTC+04), Общество 788
Трамп призвал Нетаньяху ускорить реализацию мирного плана по Газе 9 ноября 11:24 (UTC+04), В мире 1 609
В Турции стартует конференция ООН по изменению климата COP31 9 ноября 11:16 (UTC+04), В мире 1 747
“Gərək hər bir evdə Azərbaycan dövlətinin bayrağı olsun” - Kamaləddin Qafarov 9 ноября 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 607
Ученые предупредили о мощнейшей вспышке на Солнце 9 ноября 11:00 (UTC+04), Это интересно 819
В Баку стартует первенство города по дзюдо 9 ноября 10:41 (UTC+04), Спорт 773
Мировые цены на нефть выросли 9 ноября 10:28 (UTC+04), Экономика 1 704
МИД Турции поздравил азербайджанский народ с Днем Государственного флага - ФОТО 9 ноября 10:25 (UTC+04), Политика 1 638
В этих районах Азербайджана выпал снег - ФОТО 9 ноября 10:17 (UTC+04), Общество 879
Маленький патриот покорил соцсети попыткой спасти флаг - ВИДЕО 9 ноября 10:05 (UTC+04), Общество 1 391
Баку и Анкара – важная связка в геополитике Евразии - встреча в Шуше это подтвердила 9 ноября 10:00 (UTC+04), Политика 6 358
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 9 ноября 09:50 (UTC+04), Туризм
Золото и серебро подорожали на мировом рынке 9 ноября 09:46 (UTC+04), Экономика 1 671
Топурия не исключил участие в реалити-шоу UFC вместе с Пимблеттом 9 ноября 09:29 (UTC+04), Спорт 761
Пожар в жилом комплексе в Китае: 14 погибших 9 ноября 09:26 (UTC+04), В мире 1 706
Трамп обозначил потенциальных преемников на пост президента США 9 ноября 09:13 (UTC+04), В мире 1 745
Официальные курсы валют в Азербайджане 9 ноября 09:00 (UTC+04), Экономика
Трамп объявил об операции в Каспийском море 9 ноября 08:45 (UTC+04), В мире 7 112
Одна из стран Европы полностью отказалась от российского газа 9 ноября 08:37 (UTC+04), В мире 1 773
Трамп анонсировал «очень важную встречу» по Украине 9 ноября 08:25 (UTC+04), В мире 1 789
Выйдет ли Армения из ОДКБ? 9 ноября 08:12 (UTC+04), В мире 1 803
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага - ФОТО 9 ноября 08:02 (UTC+04), Официальная хроника 14 274
44-дневная война показала, кто есть кто на Южном Кавказе - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 9 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 7 763
Иран пригрозил США адом 9 ноября 07:46 (UTC+04), В мире 1 841
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 9 ноября 07:33 (UTC+04), Общество
Студенты массово выйдут на улицы в Германии 9 ноября 07:19 (UTC+04), В мире 1 869
Иран назвал причину паузы в контактах с США 9 ноября 07:07 (UTC+04), В мире 1 844
Дела обещают даваться легче обычного - гороскоп на 9 ноября 9 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 1 036
Демократы хотят избавиться от Хегсета 9 ноября 04:58 (UTC+04), В мире 1 984
Ирак передал Ирану послание от США 9 ноября 03:45 (UTC+04), В мире 2 037
В США допустили очередной перенос высадки астронавтов на Луну 9 ноября 02:31 (UTC+04), Это интересно 885
В Стамбуле и Бурсе исторические здания подсветили цветами флага Азербайджана - ФОТО 9 ноября 01:45 (UTC+04), Политика 2 071
В Иране прогремели взрывы, в Ормузском проливе атакованы суда - ФОТО 9 ноября 01:17 (UTC+04), В мире 2 184
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю Дня Государственного флага - ВИДЕО 9 ноября 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 10 735
Хроника Победы (09.11.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу BBC News - ФОТО - ВИДЕО 9 ноября 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 948
Хроника Победы (09.11.2020): последний день войны - ФОТО - ВИДЕО 9 ноября 00:05 (UTC+04), Политика 2 185
В Азербайджане отмечают День Государственного флага 9 ноября 00:01 (UTC+04), Политика 2 069
В Шуше День Победы отметили фейерверком - ФОТО 8 ноября 23:48 (UTC+04), Общество 932
В CineMastercard установлена мемориальная доска в память о шехиде Сахавате Гасанове - ФОТО 8 ноября 23:35 (UTC+04), Общество 978
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира - ФОТО 8 ноября 23:08 (UTC+04), Спорт 1 004
У США осталось 2 дня - Арагчи 8 ноября 22:50 (UTC+04), В мире 2 459
В Ханкенди состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы - ФОТО 8 ноября 22:38 (UTC+04), Общество 969
«Детский мат» от Президента Ильхама Алиева - Азербайджан и Турция едины 8 ноября 22:25 (UTC+04), Политика 7 831
От Шуши до Ханкенди: историческая Победа и стратегический курс Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 8 ноября 22:15 (UTC+04), Политика 8 133
Символы Анкары и Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага - ФОТО 8 ноября 21:36 (UTC+04), Политика 2 223
Зрелищный фейерверк на концерте в Баку в честь Дня Победы - ФОТО 8 ноября 21:16 (UTC+04), Общество 4 944
Завершился официальный визит Эрдогана в Азербайджан - ФОТО 8 ноября 20:58 (UTC+04), Официальная хроника 970
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 20:49 (UTC+04), Официальная хроника 6 427
Еще новости