Азербайджан расширяет туристические связи с Ближним Востоком - ОБЗОР от Azernews

Автор: Габиль Аширов

На сайте англоязычной газеты Azernews опубликован материал, посвященный расширению туристического сотрудничества Азербайджана со странами Ближнего Востока.

Day.Az представляет перевод статьи:

Активизация туристического сотрудничества Азербайджана с Иорданией свидетельствует о более масштабных планах страны по укреплению своих позиций в качестве привлекательного направления для путешественников с Ближнего Востока. Встречи, состоявшиеся 2 ноября в Аммане с участием 66 представителей туристической отрасли из 48 компаний, показали, каким образом реализуется эта стратегия. Участники обсудили развитие авиасообщения, визовые процедуры, коммерческое партнерство и продвижение туристических направлений Азербайджана. Все это формирует основу стратегии экспорта туристических услуг, экономический эффект которой выходит далеко за пределы гостиничного и авиационного секторов.

Этот рынок уже обладает значительным потенциалом. В 2025 году Азербайджан посетили 2,57 млн иностранных граждан, при этом число туристов из стран Ближнего Востока достигло 301 318 человек, увеличившись за год на 13,1%. Такой рост особенно примечателен на фоне общего сокращения числа иностранных посетителей на 2,1%. Это показывает, что ближневосточное направление способно обеспечивать рост даже в условиях снижения общего въездного туристического потока. Из Саудовской Аравии прибыли 104 364 человека, из ОАЭ - 43 821, из Кувейта - 26 371. Число посетителей из Иордании составило 10 718 человек, увеличившись на 49,9% по сравнению с предыдущим годом.

В 2026 году туристический рынок Азербайджана продолжил привлекать путешественников из стран Ближнего Востока. По данным Государственного комитета статистики, за январь-сентябрь страну посетили 1,83 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Из стран Персидского залива прибыли 218,3 тыс. человек, в том числе около 44 тыс. из Саудовской Аравии.

Более подробная статистика за первый квартал 2026 года показывает, что из стран Ближнего Востока Азербайджан посетили 38 414 человек. Из Саудовской Аравии прибыли 12 126 туристов, из Кувейта - 4751, из ОАЭ - 4750, из Иордании - 881 человек. Эти показатели отражают географию туристического спроса и открывают возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества с ближневосточными государствами.

Эти показатели делают Иорданию перспективным рынком и потенциальным каналом выхода на более широкую арабскую аудиторию. Хотя число туристов из этой страны пока уступает показателям Саудовской Аравии и ОАЭ, высокие темпы роста свидетельствуют об увеличении интереса к Азербайджану. Развить эту тенденцию можно благодаря сотрудничеству с туристическими компаниями, продвижению направлений и созданию удобных транспортных маршрутов. Мероприятие в Аммане способствует формированию партнерской сети, через которую азербайджанские гостиницы, туроператоры, транспортные компании и предприятия туристической отрасли смогут привлекать новых клиентов.

Экономическую значимость этого направления подтверждают и расходы иностранных гостей. Согласно опубликованным данным Государственного комитета статистики, в 2025 году туристы из стран Персидского залива потратили в Азербайджане около 399 млн манатов. Число посетителей из этих государств приблизилось к 195 тыс. человек. Таким образом, средний объем расходов составил приблизительно 2046 манатов на одного туриста.

В 2026 году туристы из стран Персидского залива продолжают оставаться важной категорией иностранных гостей Азербайджана с высоким уровнем расходов. За январь-сентябрь посетители из Саудовской Аравии потратили около 89 млн манатов, из ОАЭ - 23,9 млн манатов, из Кувейта - 18,6 млн манатов, из Бахрейна - 4,9 млн манатов, из Катара - 2,3 млн манатов. Совокупные расходы туристов из этих пяти государств составили около 138,7 млн манатов. При этом средние расходы одного посетителя из ОАЭ достигли 2312 манатов, из Кувейта - 2296 манатов, из Катара - 2258 манатов, из Бахрейна - 2141 маната, из Саудовской Аравии - 2112 манатов. Эти показатели подтверждают высокую экономическую значимость ближневосточного туристического рынка для Азербайджана.

Показатели демонстрируют экономическую ценность туристов, пользующихся услугами гостиниц, ресторанов, торговых центров, транспорта, оздоровительных комплексов и региональных экскурсионных программ.

Туризм фактически является экспортной отраслью. Иностранный посетитель приобретает азербайджанские услуги, обеспечивая приток внешнего спроса во внутреннюю экономику. Полученные доходы распределяются между гостиницами, ресторанами, такси, торговыми объектами, поставщиками продуктов питания, культурными учреждениями и малым бизнесом.

Турист, прибывший в Баку, может также посетить Габалу, Губу, Гусар или Шеки, способствуя распределению расходов между регионами. Это создает возможности для трудоустройства, предпринимательства и развития местных производственных цепочек, особенно там, где туризм взаимодействует с сельским хозяйством, ремесленничеством и гостиничным бизнесом.

Одним из определяющих факторов дальнейшего развития станет авиасообщение. В настоящее время транспортные связи между Азербайджаном и Иорданией в основном обеспечиваются еженедельными сезонными чартерными рейсами AZAL и Fly Jordan.

Расширение числа рейсов, формирование предсказуемого расписания и сотрудничество авиакомпаний с туроператорами могут упростить организацию и продажу туристических пакетов. Упрощение визовых процедур дополнительно поддержит этот процесс, сократив сложности при планировании поездок.

В совокупности такие меры способны стимулировать круглогодичный туризм при условии достаточного коммерческого спроса и экономической целесообразности авиаперевозок. Для направлений, конкурирующих за туристов в регионе, частота рейсов, стоимость билетов, продолжительность путешествия и удобство бронирования имеют столь же большое значение, как реклама, природные достопримечательности и качество обслуживания.

Не менее важен и сам туристический продукт, предлагаемый путешественникам с Ближнего Востока. Азербайджан способен сочетать городской отдых в Баку с посещением горных курортов, зимними развлечениями, семейным туризмом, гастрономическими маршрутами, культурно-историческими достопримечательностями и оздоровительными услугами.

Дополнительным преимуществом могут стать услуги, соответствующие требованиям халяльного туризма, востребованные среди многих путешественников из преимущественно мусульманских стран.

Наиболее привлекательным предложением способен стать разнообразный маршрут, предусматривающий несколько дней в столице с последующим посещением регионов. Такой подход позволит увеличить продолжительность пребывания туристов и объем их расходов в Азербайджане.

Следующий этап развития сотрудничества необходимо оценивать через конкретные коммерческие показатели. Среди них число туристов по странам происхождения, средняя продолжительность пребывания, расходы на одного человека, загрузка гостиниц, количество ночевок в регионах, частота авиарейсов и доля повторных посещений.

Эффективность маркетинговых кампаний должна определяться их реальным влиянием на бронирования и туристические расходы. Партнерство с иорданскими туристическими агентствами следует направить на разработку комплексных маршрутов, обеспечение прозрачных цен и соблюдение надежных стандартов обслуживания.

Перспективы Азербайджана на ближневосточном туристическом рынке значительно шире результатов отдельного презентационного мероприятия. Зарегистрированные в 2025 году 301 318 посетителей из региона, рост туристического потока на 13,1% и расходы гостей из стран Персидского залива в размере 399 млн манатов свидетельствуют о существенной экономической ценности этого направления.

Для превращения растущего интереса в устойчивый туристический поток необходима согласованная работа в сферах авиации, визовой политики, управления туристическими направлениями и частного предпринимательства.

Иордания может стать своевременной отправной точкой для дальнейшего расширения присутствия Азербайджана на рынках региона. Последовательные инвестиции в транспортную доступность и туристические продукты, ориентированные на конкретные рынки, способны обеспечить увеличение доходов от туризма, расширение занятости в регионах и дальнейшую диверсификацию ненефтяной экономики страны.