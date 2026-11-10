Страны Персидского залива создают штаб единого военного командования

Шесть государств - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) одобрили создание передового штаба единого военного командования в Кувейте, а также размещение там соответствующих военных сил.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом было объявлено по итогам 23-го заседания Совета совместной обороны ССАГПЗ, состоявшегося в Бахрейне. В мероприятии приняли участие министры обороны всех стран организации.

При этом дополнительные сведения о структуре нового штаба и численности размещаемых сил пока не раскрываются.

Отметим, что в ССАГПЗ входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Единое военное командование организации было создано в декабре 2013 года на саммите в Кувейте. В его задачи входят планирование и координация совместных военных операций, а также укрепление обороноспособности стран-участниц.