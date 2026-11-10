Президент Казахстана призвал прекратить сомнения в будущем казахского языка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нет оснований опасаться за будущее казахского языка, и призвал прекратить скептические разговоры о его судьбе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Kazinform, об этом глава государства сказал на X Курултае международного общества "Қазақ тілі" в Астане, передает Day.Az.

"Пока существует казахский народ, не будет предан забвению и казахский язык", - подчеркнул президент.

"В суровые годы политических репрессий наш родной язык сохранился и продолжил свое развитие благодаря писателям, лингвистам, журналистам, творческой интеллигенции и простым людям. Это свидетельствует об уникальной жизнеспособности казахского языка", - отметил Токаев.

Глава государства также подчеркнул, что казахский язык активно развивается в сфере современных технологий. По его словам, согласно исследованию OpenAI, казахский входит в число языков, применение которых в системах искусственного интеллекта стремительно расширяется в течение последних трех лет.

По информации Yandex, которую привел президент, число пользователей одного из приложений компании на казахском языке выросло на 30 процентов по сравнению с 2025 годом.