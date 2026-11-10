https://news.day.az/politics/1873429.html Вице-президент Турции посетил павильон Азербайджана на COP31 - ФОТО Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз посетил павильон Азербайджана, созданный в рамках COP31 в Анталье. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вице-президент встретился здесь с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, ознакомился с павильоном.
Вице-президент Турции посетил павильон Азербайджана на COP31 - ФОТО
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз посетил павильон Азербайджана, созданный в рамках COP31 в Анталье.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вице-президент встретился здесь с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, ознакомился с павильоном.
На встрече состоялся обмен мнениями об азербайджано-турецких отношениях, текущем состоянии и перспективах сотрудничества между двумя странами.
Джевдет Йылмаз отметил, что опыт Азербайджана в организации COP29 имеет большое значение для Турции в рамках подготовки к проведению COP31. Он также выразил благодарность азербайджанской стороне за оказанную поддержку в этом процессе.
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