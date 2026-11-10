Вице-президент Турции посетил павильон Азербайджана на COP31 - ФОТО

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз посетил павильон Азербайджана, созданный в рамках COP31 в Анталье.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вице-президент встретился здесь с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, ознакомился с павильоном.

На встрече состоялся обмен мнениями об азербайджано-турецких отношениях, текущем состоянии и перспективах сотрудничества между двумя странами.

Джевдет Йылмаз отметил, что опыт Азербайджана в организации COP29 имеет большое значение для Турции в рамках подготовки к проведению COP31. Он также выразил благодарность азербайджанской стороне за оказанную поддержку в этом процессе.