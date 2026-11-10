В ОДКБ рассмотрят вопрос о лишении Армении права голоса

Вопрос о лишении Армении права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и права выдвигать кандидатов на должности в организации рассмотрят 11 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, вопрос подняли в связи с тем, что Ереван уже более двух лет не платит взносы в ОДКБ.

"Но подчеркиваю, даже после этого все основные права Армении в ОДКБ сохранятся, в том числе право на обеспечение безопасности", - отметил глава МИД РФ.

В Москве проходит совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств-членов ОДКБ. Представители Армении в заседании не участвуют.