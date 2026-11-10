https://news.day.az/world/1873440.html Грузия депортировала 91 иностранца В Грузии за последние дни депортировали 91 иностранного гражданина. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.

Грузия депортировала 91 иностранца

В мире, 10 ноября 2026 16:53 (UTC +04:00) 423
Грузия депортировала 91 иностранца

В Грузии за последние дни депортировали 91 иностранного гражданина.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.

Среди депортированных - граждане Азербайджана, Армении, Египта, Индии, Иордании, Ирака, Конго, Китая, Нигерии, Пакистана, России, Судана, Турции, Туркменистана, Таиланда, Таджикистана, Узбекистана, Уганды, Филиппин и других стран.

Всем высланным из страны иностранцам запрещен въезд в Грузию.

Отметим, что с 2025 года грузинские власти усилили борьбу с нелегальной миграцией. В рамках изменений миграционного законодательства были упрощены процедуры депортации и проверки иностранных граждан.

Согласно официальным данным, с начала текущего года из Грузии депортировали более 3,7 тыс. иностранцев, свыше 250 из которых - граждане России.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ГРУЗИЯ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

От Шостаковича до "Шехерезады": Максим Венгеров и Фуад Ибрагимов завершили BIAF грандиозным концертом в Баку - ФОТО 18:07 (UTC+04), Культура 131
Представлен спектакль "Карабахнаме", посвященный исторической Победе в 44-дневной Отечественной войне - ФОТО 17:48 (UTC+04), Культура 289
Синий Конгресс: что выборы в США значат для Южного Кавказа? - АНАЛИЗ 17:30 (UTC+04), Политика 396
В Азербайджане изменен порядок расчета просроченной кредитной задолженности 17:19 (UTC+04), Экономика 394
В рамках проекта "Кино в музее" состоялся показ художественного фильма “Layla" - ФОТО 17:09 (UTC+04), Культура 241
В Абу-Даби завершился первый день переговоров России, США и Украины - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 17:04 (UTC+04), В мире 768
Грузия депортировала 91 иностранца 16:53 (UTC+04), В мире 423
В Доме-музее Самеда Вургуна прошло мероприятие к 120-летию поэта - ФОТО 16:47 (UTC+04), Культура 256
Азербайджан, Турция, Грузия и Болгария подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере чистой энергетики - ФОТО 16:38 (UTC+04), Экономика 515
Вице-президент Турции посетил павильон Азербайджана на COP31 - ФОТО 16:21 (UTC+04), Политика 488
В ОДКБ рассмотрят вопрос о лишении Армении права голоса 16:19 (UTC+04), В мире 518
В Баку представлен спектакль "Balaca kişilər", посвященный Дню Победы - ФОТО 16:14 (UTC+04), Культура 259
Представлен новый ракетный комплекс КСИР - ФОТО 16:07 (UTC+04), В мире 555
Скончался известный азербайджанский актер Аслан Фатуллаев - ФОТО 16:05 (UTC+04), Общество 538
Лавров высказался о прекращении огня в Украине 16:00 (UTC+04), В мире 573
Азербайджан расширяет туристические связи с Ближним Востоком - ОБЗОР от Azernews 15:45 (UTC+04), Туризм 2 575
Страны Персидского залива создают штаб единого военного командования 15:40 (UTC+04), В мире 561
В Филармонии состоялся торжественный концерт, посвященный Дню Победы - ФОТО 15:35 (UTC+04), Культура 279
Цепные ДТП в Болгарии: есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО 15:20 (UTC+04), В мире 601
Президент Казахстана призвал прекратить сомнения в будущем казахского языка 15:10 (UTC+04), В мире 614
Yerə zibil atanları 10 min manatadək cərimə gözləyir 15:08 (UTC+04), Azərbaycanca 608
Представлена новая модель эволюции Земли без жизни 14:58 (UTC+04), Это интересно 497
Главный тренер "Аль-Хиляля" намерен покинуть клуб 14:44 (UTC+04), Спорт 492
Ученый рассказал о последствиях появления крупной корональной дыры на Солнце 14:33 (UTC+04), Это интересно 535
Soyutma sistemlərinə kiberhücumlar: Azərbaycandakı müəssisələr necə qorunmalıdır? 14:27 (UTC+04), Azərbaycanca 563
В Германии начали выпуск нового поколения BMW 3 Series - ФОТО 14:18 (UTC+04), Автоновости 525
Дорожная полиция обратилась к водителям 14:13 (UTC+04), Общество 539
Yağış intensivləşəcək - Xəbərdarlıq 14:09 (UTC+04), Azərbaycanca 588
В Азербайджане изменился порядок подтверждения доходов заемщиков 14:05 (UTC+04), Экономика 652
Азербайджанский боец проведет "главный реванш 2026 года" на турнире ACA 13:58 (UTC+04), Спорт 521
Сколько нерабочих дней будет в декабре в Азербайджане? 13:51 (UTC+04), Общество 1 165
Азербайджан и Сербия намерены развивать стратегическое партнерство - ФОТО 13:40 (UTC+04), Политика 702
Один из крупнейших производителей газа решил нарастить его экспорт 13:28 (UTC+04), В мире 678
Раскрыты сроки выхода Windows 12 13:16 (UTC+04), Наука и технологии 552
Azərbaycan məscidində erməni şairin büstü qoyulacaq - TƏXRİBAT 13:05 (UTC+04), Azərbaycanca 748
В Баку выразили соболезнования в связи со стрельбой в Кракове 13:04 (UTC+04), Политика 727
Banklar kredit verərkən bu üsuldan istifadə edə bilməyəcək 12:51 (UTC+04), Azərbaycanca 673
Названо количество исчезнувших мировых валют 12:49 (UTC+04), В мире 728
Марко Янкович решил покинуть "Карабах" 12:40 (UTC+04), Спорт 600
На Бакинском бульваре спасли молодого человека - ВИДЕО 12:27 (UTC+04), Общество 714
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Польши 12:22 (UTC+04), Официальная хроника 3 551
Глава NVIDIA изменял жене с китайской шпионкой 12:13 (UTC+04), Наука и технологии 588
Эксперт рассказал о рисках кибератак на системы охлаждения для предприятий Азербайджана 12:07 (UTC+04), Общество 582
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции 11:59 (UTC+04), Официальная хроника 6 113
Трагедия на заводе поставщика Apple в Индии 11:44 (UTC+04), Наука и технологии 577
Пол Маккартни занял третье место среди самых богатых музыкантов мира 11:31 (UTC+04), Шоу-бизнес 573
Один из приспешников Карапетяна скончался в тюрьме 11:18 (UTC+04), В мире 851
Китайских владельцев немецких машин атаковали мошенники 11:09 (UTC+04), Автоновости 547
Qazaxda avtomobil yanıb 11:04 (UTC+04), Azərbaycanca 802
Стала известна дата первого официального матча на стадионе в Ханкенди 11:00 (UTC+04), Спорт 2 192
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:48 (UTC+04), Туризм
Вниманию продавцов: в Азербайджане вводится новое требование 10:39 (UTC+04), Экономика 3 047
Азербайджан намерен укреплять сотрудничество в области ветроэнергетики - ФОТО 10:36 (UTC+04), Экономика 800
Китай впервые показал управление ударным беспилотником Gongji-11 - ВИДЕО 10:30 (UTC+04), В мире 813
Создатели Claude допустили возможность появления сознания у ИИ 10:22 (UTC+04), Это интересно 556
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация о визите Эрдогана в Азербайджан - ВИДЕО 10:14 (UTC+04), Официальная хроника 9 112
Назван проверенный способ ускорить старый смартфон 10:02 (UTC+04), Наука и технологии 578
Кто представит Европу на переговорах в Абу-Даби? 09:57 (UTC+04), В мире 822
Победа Азербайджана показала, что за преступления неизбежно наступает ответственность – Татьяна Полоскова для Day.Az 09:50 (UTC+04), Политика 7 745
В Баку состоялся концерт с участием семей шехидов и героев Карабахской войны - ФОТО 09:41 (UTC+04), Культура 606
США и Иран согласовали уровень обогащения урана - СМИ 09:33 (UTC+04), В мире 873
Bu gündən nisyə mal satanlara yeni tələb qoyulur 09:29 (UTC+04), Azərbaycanca 855
BYD представила китайский Rolls-Royce - ФОТО - ВИДЕО 09:25 (UTC+04), Автоновости 626
В Палату представителей США внесли резолюцию об импичменте Питу Хегсету 09:14 (UTC+04), В мире 830
В Губе автомобиль упал в овраг, есть погибший и пострадавшие 09:07 (UTC+04), Общество 583
Страховые компании Азербайджана стали выплачивать больше компенсаций 09:00 (UTC+04), Экономика 853
В Армении задержали двух российских военных 08:39 (UTC+04), В мире 890
Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану 08:28 (UTC+04), В мире 890
На выставке в Германии людей запечатали в вакуумных пакетах - ВИДЕО 08:13 (UTC+04), Это интересно 648
Волки и овцы? - Как Симонян должен был ответить реваншистам 08:00 (UTC+04), Политика 5 598
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Корги устроил переполох на стадионе - ВИДЕО 06:26 (UTC+04), Спорт 736
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
В небе над США заметили сразу три радуги - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Это интересно 695
Описана опасность обновления Windows для принтеров 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 688
Эрлинг Холанд повторил успех трехлетней давности 02:19 (UTC+04), Спорт 748
Гороскоп на 10 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 1 102
Названы способы облегчить боль в суставах в холодную погоду 00:46 (UTC+04), Медицина 884
Два азербайджанских арбитра получили международную категорию по дзюдо 00:25 (UTC+04), Спорт 734
Хроника Победы (10.11.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева: "Восстановлена территориальная целостность Азербайджанской Республики!" - ВИДЕО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 932
Хроника Победы (10.11.2020): Президент Ильхам Алиев обратился к нации - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 271
Хроника Победы (10.11.2020): война окончена - ФОТО - ВИДЕО 00:00 (UTC+04), Политика 1 320
Уиткофф и Кушнер могут отправиться на встречу с Путиным и Зеленским 9 ноября 23:45 (UTC+04), В мире 1 283
Инциденты у Белого дома, есть задержанные - ВИДЕО 9 ноября 23:28 (UTC+04), В мире 1 344
Азербайджанская боксерша вышла в полуфинал Олимпиады в Дакаре 9 ноября 23:10 (UTC+04), Спорт 737
Украина уделит большое внимание на переговорах в Абу-Даби обменам военнопленными 9 ноября 22:59 (UTC+04), В мире 1 283
Азербайджан выступил соавтором глобального доклада, представленного на COP31 9 ноября 22:44 (UTC+04), Экономика 1 395
Визит особой важности: Баку и Анкара подтвердили вечность союза - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 9 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 11 861
Меган Маркл отказалась выступать в Европарламенте 9 ноября 22:20 (UTC+04), В мире 1 420
Азербайджан намерен достичь нулевых выбросов в транспорте к 2060 году 9 ноября 22:01 (UTC+04), Экономика 1 394
В Карабахе продолжаются масштабные восстановительные работы - Эрдоган 9 ноября 21:50 (UTC+04), Политика 1 414
Мощный взрыв на фабрике в Измире, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 9 ноября 21:43 (UTC+04), В мире 1 827
Франция обвиняет КСИР в кибератаке 9 ноября 21:42 (UTC+04), В мире 1 331
В Баку прозвучала музыкальная летопись Победы - ФОТО 9 ноября 21:25 (UTC+04), Культура 783
Европейцам предрекли «адское» Рождество 9 ноября 21:12 (UTC+04), В мире 1 428
Тегеран решил обидеться на Баку 9 ноября 21:00 (UTC+04), Политика 5 821
Песни Победы в исполнении детей – в Баку состоялся праздничный концерт - ФОТО 9 ноября 20:45 (UTC+04), Культура 846
Азербайджан выразил соболезнования Турции 9 ноября 20:36 (UTC+04), Политика 1 556
Harley-Davidson представил самый дешевый мотоцикл в истории марки - ФОТО 9 ноября 20:29 (UTC+04), Автоновости 854
Китай не стал торопиться с пошлинами на импорт из США 9 ноября 20:14 (UTC+04), В мире 1 410
В Испании требуют расследовать случаи насилия над детьми в TikTok 9 ноября 20:00 (UTC+04), В мире 1 418
Мавзолеи Келехана - Каменная память истории - ФОТО - ВИДЕО 9 ноября 19:46 (UTC+04), Общество 954
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из Гаджигабульского района - ФОТО - ВИДЕО 9 ноября 19:34 (UTC+04), Официальная хроника 17 356
В Европе заканчиваются ракеты-перехватчики для систем Patriot 9 ноября 19:25 (UTC+04), В мире 1 406
Мировые продажи чипов взлетели 9 ноября 19:16 (UTC+04), Наука и технологии 802
Зафиксирован странный радиосигнал с другой планеты 9 ноября 19:00 (UTC+04), Это интересно 931
Дмитрий Ситковецкий рассказал в Баку о Шостаковиче и музыкальной династии своей семьи - ФОТО 9 ноября 18:47 (UTC+04), Культура 889
Azərbaycanın şanlı Zəfəri Kolumbiyada geniş təbliğ olunub - FOTO 9 ноября 18:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 468
НАТО отправит в Абу-Даби «группу поддержки» для Украины 9 ноября 18:36 (UTC+04), В мире 1 470
Илон Маск выступил с заявлением о судьбе предоплаты за пикапы 9 ноября 18:22 (UTC+04), Автоновости 806
Дашнаки объявили войну турецкому кандидату на пост Генсека ООН 9 ноября 18:15 (UTC+04), Политика 7 156
Фидан Гаджиева с успехом выступила в Лондоне - ФОТО - ВИДЕО 9 ноября 18:01 (UTC+04), Культура 872
Азербайджанский судья-инспектор получил назначение от УЕФА 9 ноября 17:47 (UTC+04), Спорт 779
США стягивают авианосцы к Ирану - ВИДЕО 9 ноября 17:35 (UTC+04), В мире 1 667
77% пилотов засыпают во время рейсов — The Telegraph 9 ноября 17:22 (UTC+04), Туризм 810
Счет за будущее: почему Франция и Германия теряют доверие собственных детей - АНАЛИЗ от Baku Network 9 ноября 17:10 (UTC+04), Политика 7 158
Венгрия нашла замену российскому газу 9 ноября 17:02 (UTC+04), В мире 1 602
Türkiyədə zəlzələ olub 9 ноября 16:57 (UTC+04), Azərbaycanca 1 565
Названы бесполезные способы ускорения Windows 9 ноября 16:51 (UTC+04), Наука и технологии 757
Лавров назвал главную тему переговоров в Абу-Даби 9 ноября 16:40 (UTC+04), В мире 1 581
Нормализация отношений Азербайджана и Армении поспособствовала улучшению ситуации на Южном Кавказе - Шойгу 9 ноября 16:31 (UTC+04), Политика 1 641
Ученые смоделировали самый страшный вариант конца Вселенной 9 ноября 16:25 (UTC+04), Это интересно 846
Naxçıvanda 3 maşın toqquşub, xəsarət alan var - FOTO 9 ноября 16:20 (UTC+04), Azərbaycanca 1 486
Vyanada Zəfər Günü Faiq Sücəddinovun musiqiləri ilə qeyd olunub - FOTO 9 ноября 16:13 (UTC+04), Azərbaycanca 1 472
Более 30 автомобилей столкнулись на трассе в Британии - ВИДЕО 9 ноября 16:12 (UTC+04), В мире 1 486
Güclü qar səbəbindən Xınalıq yolu müvəqqəti bağlanıb - FOTO 9 ноября 16:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 545
Месседжи в Шуше продемонстрировали нерушимость азербайджано-турецкого единства — Азер Гараев 9 ноября 16:00 (UTC+04), Политика 1 655
Глава "Сабаха" поборется за награду с руководителями "Арсенала" 9 ноября 15:47 (UTC+04), Спорт 799
Президент Ильхам Алиев о героях Отечественной войны: Именно они преподали урок врагу - ВИДЕО 9 ноября 15:36 (UTC+04), Официальная хроника 8 106
SOCAR и Sinopec договорились о стратегическом сотрудничестве - ФОТО 9 ноября 15:32 (UTC+04), Экономика 1 563
В Баку газовая труба упала на автомобиль - ВИДЕО 9 ноября 15:19 (UTC+04), Общество 976
Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем Государственного флага 9 ноября 15:08 (UTC+04), Политика 2 602
Председатель «Ени Парти» Озгюр Озель позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 9 ноября 15:03 (UTC+04), Официальная хроника 6 107
Мы в Шуше еще раз продемонстрировали нашу солидарность с Азербайджаном — Эрдоган 9 ноября 15:02 (UTC+04), Политика 5 833
Nissan ускорит разработку дизайна своих автомобилей 9 ноября 14:58 (UTC+04), Автоновости 772
Mərdəkan yolunda qəza baş verib, sıxlıq yaranıb 9 ноября 14:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 557
Названы пожирающие батарею смартфона функции 9 ноября 14:45 (UTC+04), Наука и технологии 772
В Сабаильском районе состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы и Дню Государственного флага - ФОТО 9 ноября 14:34 (UTC+04), Общество 759
Хорошая новость для пенсионеров 9 ноября 14:30 (UTC+04), Общество 5 179
Новые кадры горящих в Ормузском проливе нефтяных танкеров - ВИДЕО 9 ноября 14:21 (UTC+04), В мире 1 602
Президент Ильхам Алиев наградил Драгана Владисавлевича орденом «Достлуг» 9 ноября 14:13 (UTC+04), Официальная хроника 8 304
“Dostluq” ordeni ilə təltif edilən Dragan Vladisavljeviç kimdir? - DOSYE 9 ноября 14:10 (UTC+04), Azərbaycanca 1 601
Открывший стрельбу в Кракове мужчина умер в больнице 9 ноября 14:04 (UTC+04), В мире 1 527
Войну выиграли не беспилотники, а люди - РАСКЛАД от военного эксперта 9 ноября 14:00 (UTC+04), Политика 7 099
Дорожная полиция обратилась к водителям 9 ноября 13:57 (UTC+04), Общество 763
В Аргентине случился один из величайших мемов в истории футбола - ВИДЕО 9 ноября 13:53 (UTC+04), Спорт 840
В Гяндже по случаю Дня Государственного флага проходит шествие - ФОТО 9 ноября 13:49 (UTC+04), Общество 692
Специалисты МАГАТЭ провели проверки на АЭС "Бушер" 9 ноября 13:35 (UTC+04), В мире 1 649
Названы основные темы встречи глав МИД стран G7 9 ноября 13:33 (UTC+04), В мире 1 669
В Иране назвали условие для восстановления безопасности в Ормузском проливе 9 ноября 13:18 (UTC+04), В мире 1 613
Британский пилот заявил о неоднократных наблюдениях НЛО 9 ноября 13:07 (UTC+04), Это интересно 790
Müdafiə naziri Ordunu Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təbrik edib 9 ноября 12:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 580
Шуша проснулась под белоснежным снежным покровом - публикация от посла Турции - ФОТО 9 ноября 12:58 (UTC+04), Общество 864
ОИС поздравила Азербайджан с Днем Победы 9 ноября 12:50 (UTC+04), Политика 1 533
В Армении возбудили уголовное дело после драки в парламенте - ВИДЕО 9 ноября 12:38 (UTC+04), В мире 1 660
Первый снег в Лачине - ВИДЕО 9 ноября 12:31 (UTC+04), Общество 831
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 9 ноября 12:29 (UTC+04), Общество 848
Раскрыта опасность чистки гаджетов водой 9 ноября 12:20 (UTC+04), Наука и технологии 752
В Имишли произошло ДТП: есть погибшие - ОБНОВЛЕНО 9 ноября 12:14 (UTC+04), Общество 799
Ниагарский водопад подсветили цветами флага Азербайджана - ВИДЕО 9 ноября 12:12 (UTC+04), Политика 1 684
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Камбоджи 9 ноября 11:55 (UTC+04), Официальная хроника 8 035
В Баку по случаю Дня Государственного флага проходят шествия в сопровождении военных оркестров - ФОТО 9 ноября 11:34 (UTC+04), Общество 793
Трамп призвал Нетаньяху ускорить реализацию мирного плана по Газе 9 ноября 11:24 (UTC+04), В мире 1 659
В Турции стартует конференция ООН по изменению климата COP31 9 ноября 11:16 (UTC+04), В мире 1 799
“Gərək hər bir evdə Azərbaycan dövlətinin bayrağı olsun” - Kamaləddin Qafarov 9 ноября 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 660
Ученые предупредили о мощнейшей вспышке на Солнце 9 ноября 11:00 (UTC+04), Это интересно 825
В Баку стартует первенство города по дзюдо 9 ноября 10:41 (UTC+04), Спорт 784
Мировые цены на нефть выросли 9 ноября 10:28 (UTC+04), Экономика 1 756
МИД Турции поздравил азербайджанский народ с Днем Государственного флага - ФОТО 9 ноября 10:25 (UTC+04), Политика 1 689
В этих районах Азербайджана выпал снег - ФОТО 9 ноября 10:17 (UTC+04), Общество 891
Маленький патриот покорил соцсети попыткой спасти флаг - ВИДЕО 9 ноября 10:05 (UTC+04), Общество 1 397
Баку и Анкара – важная связка в геополитике Евразии - встреча в Шуше это подтвердила 9 ноября 10:00 (UTC+04), Политика 6 409
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 9 ноября 09:50 (UTC+04), Туризм
Золото и серебро подорожали на мировом рынке 9 ноября 09:46 (UTC+04), Экономика 1 723
Топурия не исключил участие в реалити-шоу UFC вместе с Пимблеттом 9 ноября 09:29 (UTC+04), Спорт 772
Пожар в жилом комплексе в Китае: 14 погибших 9 ноября 09:26 (UTC+04), В мире 1 755
Трамп обозначил потенциальных преемников на пост президента США 9 ноября 09:13 (UTC+04), В мире 1 795
Официальные курсы валют в Азербайджане 9 ноября 09:00 (UTC+04), Экономика
Трамп объявил об операции в Каспийском море 9 ноября 08:45 (UTC+04), В мире 7 172
Одна из стран Европы полностью отказалась от российского газа 9 ноября 08:37 (UTC+04), В мире 1 820
Трамп анонсировал «очень важную встречу» по Украине 9 ноября 08:25 (UTC+04), В мире 1 839
Выйдет ли Армения из ОДКБ? 9 ноября 08:12 (UTC+04), В мире 1 852
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флага - ФОТО 9 ноября 08:02 (UTC+04), Официальная хроника 14 284
44-дневная война показала, кто есть кто на Южном Кавказе - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 9 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 7 814
Иран пригрозил США адом 9 ноября 07:46 (UTC+04), В мире 1 893
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 9 ноября 07:33 (UTC+04), Общество
Студенты массово выйдут на улицы в Германии 9 ноября 07:19 (UTC+04), В мире 1 923
Иран назвал причину паузы в контактах с США 9 ноября 07:07 (UTC+04), В мире 1 896
Дела обещают даваться легче обычного - гороскоп на 9 ноября 9 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 1 041
Демократы хотят избавиться от Хегсета 9 ноября 04:58 (UTC+04), В мире 2 035
Ирак передал Ирану послание от США 9 ноября 03:45 (UTC+04), В мире 2 089
В США допустили очередной перенос высадки астронавтов на Луну 9 ноября 02:31 (UTC+04), Это интересно 893
В Стамбуле и Бурсе исторические здания подсветили цветами флага Азербайджана - ФОТО 9 ноября 01:45 (UTC+04), Политика 2 122
В Иране прогремели взрывы, в Ормузском проливе атакованы суда - ФОТО 9 ноября 01:17 (UTC+04), В мире 2 236
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю Дня Государственного флага - ВИДЕО 9 ноября 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 10 743
Хроника Победы (09.11.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу BBC News - ФОТО - ВИДЕО 9 ноября 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 962
Хроника Победы (09.11.2020): последний день войны - ФОТО - ВИДЕО 9 ноября 00:05 (UTC+04), Политика 2 237
В Азербайджане отмечают День Государственного флага 9 ноября 00:01 (UTC+04), Политика 2 121
В Шуше День Победы отметили фейерверком - ФОТО 8 ноября 23:48 (UTC+04), Общество 940
В CineMastercard установлена мемориальная доска в память о шехиде Сахавате Гасанове - ФОТО 8 ноября 23:35 (UTC+04), Общество 986
Еще новости