Грузия депортировала 91 иностранца

В Грузии за последние дни депортировали 91 иностранного гражданина.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.

Среди депортированных - граждане Азербайджана, Армении, Египта, Индии, Иордании, Ирака, Конго, Китая, Нигерии, Пакистана, России, Судана, Турции, Туркменистана, Таиланда, Таджикистана, Узбекистана, Уганды, Филиппин и других стран.

Всем высланным из страны иностранцам запрещен въезд в Грузию.

Отметим, что с 2025 года грузинские власти усилили борьбу с нелегальной миграцией. В рамках изменений миграционного законодательства были упрощены процедуры депортации и проверки иностранных граждан.

Согласно официальным данным, с начала текущего года из Грузии депортировали более 3,7 тыс. иностранцев, свыше 250 из которых - граждане России.