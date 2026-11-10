Азербайджан, Турция, Грузия и Болгария подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере чистой энергетики - ФОТО

В Анталье в рамках COP31 подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере чистой энергетики между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Болгария, Грузии и Турецкой Республики".

Как сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана, документ подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и министр энергетики Болгарии Ива Петрова, передает Day.Az.

Соглашение направлено на развитие "зеленого энергетического коридора Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария", укрепление региональных энергетических связей и диверсификацию маршрутов передачи электроэнергии. Документ предусматривает сотрудничество в области передачи и снабжения чистой электроэнергией, определение необходимых условий для ее безопасной и бесперебойной передачи, а также совершенствование волоконно-оптической связи в рамках проекта.

Эта инициатива будет способствовать экспорту электроэнергии, вырабатываемой в Азербайджане из возобновляемых источников энергии, на рынки Турции и Европы, укреплению энергетической безопасности стран-партнеров и превращению нашей страны в межрегиональный энергетический узел.