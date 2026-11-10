Представлен спектакль "Карабахнаме", посвященный исторической Победе в 44-дневной Отечественной войне - ФОТО

На сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра состоялся показ спектакля "Карабахнаме", приуроченный к шестой годовщине исторической Победы в 44-дневной Отечественной войне, передает Day.Az.

Перед началом спектакля прозвучал Государственный гимн Азербайджана, после чего память шехидов, отдавших свои жизни за Родину, почтили минутой молчания.

Народный артист, отец шехида Ровшана Нурзаде Али Нур выступил с речью, поздравив зрителей с 8 Ноября - Днем Победы, символизирующим патриотизм, национальное единство и героизм. Он также выразил глубокое уважение участникам войны, семьям шехидов и ветеранам.

В честь годовщины исторической Победы зрителям был представлен спектакль "Карабахнаме", поставленный народным артистом Мерахимом Фарзалиевым по произведению народного писателя Ильяса Эфендиева "Повелитель и его дочь".

В основе постановки - исторические события XVIII века, происходившие в Шуше, центре Карабахского ханства, и судьба карабахского правителя Ибрагим-хана. Спектакль раскрывает сложную политическую обстановку того времени, когда Азербайджан был разделен на отдельные ханства, а Ибрагим-хан стремился сохранить независимость Карабаха и укрепить его позиции в условиях противостояния крупных держав. Особое место в сюжете занимает история его дочери Агабейим-ага, которой ради политического союза приходится пожертвовать личным счастьем и выйти замуж за иранского правителя Фатали-шаха. Несмотря на разлуку, любовь к родному Карабаху остается неотъемлемой частью ее души.

Через судьбы исторических персонажей спектакль обращается к темам национального единства, независимости, любви к Родине и исторической памяти.

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