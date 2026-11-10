В Баку представлен спектакль "Balaca kişilər", посвященный Дню Победы - ФОТО

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялся показ спектакля "Balaca kişilər", посвященного 8 Ноября - Дню Победы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы театра.

Перед началом постановки выступили заслуженный артист Ниджат Кязымов и поэт-драматург Ильгар Фахми. Они рассказали о значении Дня Победы, а также о гордости и радости, которые принесла народу одержанная Победа.

Затем участники мероприятия почтили минутой молчания память шехидов, отдавших свои жизни за Родину.

Спектакль "Balaca kişilər", наполненный трогательными сценами и проникнутый патриотическим духом, поставлен заслуженным артистом Ниджатом Кязымовым по одноименному произведению Ильгара Фахми.

Постановка стала не только данью памяти героям, отдавшим жизни за свободу и территориальную целостность Азербайджана, но и эмоциональным напоминанием о цене Победы, мужестве защитников Родины и преемственности поколений.

Патриотический посыл спектакля нашел особый отклик у зрителей, среди которых были матери шехидов и ветераны Карабахской войны.

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