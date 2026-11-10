В рамках проекта "Кино в музее" состоялся показ художественного фильма “Layla" - ФОТО

В Азербайджанском национальном музее искусств в рамках проекта "Кино в музее" состоялся показ короткометражного художественного фильма "Layla" (Lullaby) молодого режиссера Аян Малик, студентки Варшавской киношколы. Показ был приурочен к 8 Ноября - Дню Победы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

Фильм посвящен событиям 44-дневной Отечественной войны и рассказывает о встрече азербайджанского солдата, получившего ранение во время боевых действий в горной местности, с армянским военнослужащим. Наряду с тяжелыми последствиями войны, особое внимание в картине уделяется таким общечеловеческим ценностям, как мужество и человечность.

Фильм снят по сценарию Явера Рзаева и Аян Малик и уже добился ряда успехов на международных кинофестивалях. В 2026 году картина получила награду "Лучший студенческий фильм" на Миланском независимом кинофестивале, а также специальный приз жюри в категории студенческих фильмов на Международном кинофестивале в Шимле. Кроме того, фильм был представлен на I Международном кинофестивале в Лачине, где удостоился диплома.

Помимо этого, картина выдвинута в номинации "Лучший короткометражный фильм" на Коткском кинофестивале прав человека, включена в программу "Панорама" Международного фестиваля короткометражного кино в Измире, а также вошла в официальную программу Международного фестиваля короткометражного кино в Вероне на 2027 год.

Показ фильма вновь напомнил об историческом значении 8 Ноября - Дня Победы, о следе, который Отечественная война оставила в памяти народа, а также о важности гуманизма и мирных ценностей, раскрытых средствами киноискусства.

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