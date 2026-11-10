https://news.day.az/world/1873454.html Стала известна еще одна тема переговоров в Абу-Даби В ходе переговоров по Украине в Абу-Даби обсуждалась возможность проведения масштабного обмена пленными между Россией и Украиной. Как передает Day.Az со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил источник издания. По его словам, этот вопрос поднимался в ходе двухдневных встреч между сторонами.

Стала известна еще одна тема переговоров в Абу-Даби

В мире, 10 ноября 2026 18:31 (UTC +04:00) 472
Стала известна еще одна тема переговоров в Абу-Даби

В ходе переговоров по Украине в Абу-Даби обсуждалась возможность проведения масштабного обмена пленными между Россией и Украиной.

Как передает Day.Az со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил источник издания.

По его словам, этот вопрос поднимался в ходе двухдневных встреч между сторонами.

Отметим, что 10 ноября в Абу-Даби завершился первый день мирных переговоров по Украине. Встречи с участием представителей России, США и Украины должны продолжиться 11 ноября.

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