Стала известна еще одна тема переговоров в Абу-Даби

В ходе переговоров по Украине в Абу-Даби обсуждалась возможность проведения масштабного обмена пленными между Россией и Украиной.

Как передает Day.Az со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил источник издания.

По его словам, этот вопрос поднимался в ходе двухдневных встреч между сторонами.

Отметим, что 10 ноября в Абу-Даби завершился первый день мирных переговоров по Украине. Встречи с участием представителей России, США и Украины должны продолжиться 11 ноября.