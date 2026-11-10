https://news.day.az/world/1873454.html Стала известна еще одна тема переговоров в Абу-Даби В ходе переговоров по Украине в Абу-Даби обсуждалась возможность проведения масштабного обмена пленными между Россией и Украиной. Как передает Day.Az со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил источник издания. По его словам, этот вопрос поднимался в ходе двухдневных встреч между сторонами.
Стала известна еще одна тема переговоров в Абу-Даби
В ходе переговоров по Украине в Абу-Даби обсуждалась возможность проведения масштабного обмена пленными между Россией и Украиной.
Как передает Day.Az со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил источник издания.
По его словам, этот вопрос поднимался в ходе двухдневных встреч между сторонами.
Отметим, что 10 ноября в Абу-Даби завершился первый день мирных переговоров по Украине. Встречи с участием представителей России, США и Украины должны продолжиться 11 ноября.
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