От Шостаковича до "Шехерезады": Максим Венгеров и Фуад Ибрагимов завершили BIAF грандиозным концертом в Баку - ФОТО

Второй сезон мультижанрового Baku International Arts Festival (BIAF) завершился на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева грандиозным концертом, объединившим мировую классику, российскую исполнительскую школу и азербайджанскую музыкальную традицию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент Trend.

Одним из главных событий вечера стало выступление всемирно известного скрипача Максима Венгерова. Вместе с ним на сцену вышла российская пианистка Евгения Старцева, а во втором отделении к ним присоединился Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением Фуада Ибрагимова.

Концертная программа была выстроена как музыкальное путешествие, объединившее разные эпохи, стили и национальные традиции.

В первом отделении прозвучала Соната для скрипки и фортепиано ля мажор Сезара Франка, а также десять прелюдий Дмитрия Шостаковича из цикла "24 прелюдии" (ор. 34) в переложении Дмитрия Цыганова для скрипки и фортепиано. Дуэт Максима Венгерова и Евгении Старцевой позволил раскрыть камерную глубину и эмоциональную выразительность этих произведений.

Во втором отделении к музыкальному вечеру присоединился Азербайджанский государственный симфонический оркестр под управлением Фуада Ибрагимова. Центральным произведением стала знаменитая симфоническая сюита Николая Римского-Корсакова "Шехерезада" (ор. 35), в которой Максим Венгеров исполнил сольную скрипичную партию. Завершил программу "Азербайджанский каприччио" Фикрета Амирова, придавший вечеру особое национальное звучание.

Выбор "Шехерезады" для заключительного концерта имел особую символику. Фестиваль завершился в той же Филармонии и тем же произведением, с которого начинался его музыкальный путь. В Баку, на стыке Востока и Запада, музыка Римского-Корсакова обрела дополнительное смысловое измерение. Созданный петербургским композитором образ сказочного Востока прозвучал в городе, который сам является живым воплощением встречи различных культур и цивилизаций.

Музыка, которая объединяет поколения и культуры

Перед концертом участник BIAF, всемирно известный скрипач и дирижер, уроженец Баку Дмитрий Ситковецкий поделился своими впечатлениями о Максиме Венгерове, с которым знаком с юных лет. По его словам, он впервые обратил внимание на исключительную одаренность скрипача, когда тому было всего 13 лет, а позднее, когда Венгерову исполнилось 16, занимался с ним. Впоследствии их творческие пути неоднократно пересекались на международных музыкальных проектах.

Говоря о заключительном концерте BIAF, Ситковецкий отметил, что программа была специально подобрана с учетом высокого уровня исполнителей и концепции фестиваля. Он также подчеркнул особую значимость сотрудничества с Фуадом Ибрагимовым и выступления Максима Венгерова с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром.

По его мнению, BIAF отличается от многих традиционных музыкальных фестивалей разнообразием жанров. Здесь соседствуют театр, балет, кинематограф, симфоническая и камерная музыка, а также международные творческие коллаборации. Именно это многообразие делает фестиваль интересным и открывает новые возможности для развития культурной жизни Баку.

Он также обратил внимание на необходимость дальнейшей поддержки академической музыки, оркестров и профессиональных музыкантов, подчеркнув, что развитие классического искусства требует внимания как государства, так и спонсоров.

BIAF - фестиваль с международными перспективами

Своими впечатлениями поделился и международный специалист по связям с общественностью BIAF Энтони Бёрр. По его словам, работа в Баку стала для него настоящим удовольствием. Он особо отметил профессионализм организаторской команды, высокий уровень приглашенных артистов и теплый прием публики.

"Баку - город, наполненный музыкой, культурой и историей, где Восток встречается с Западом, а Европа - с Азией", - отметил он, говоря о впечатлениях от фестиваля.

По словам Энтони Бёрра, в нынешнем сезоне организаторы поставили перед собой задачу расширить международное присутствие BIAF и привлечь еще больше зарубежных участников. Фестиваль уже получил положительные отзывы в СМИ США, Великобритании и ряда европейских стран.

Он выразил уверенность, что в последующие годы BIAF сможет значительно расширить свою программу и международную аудиторию, отметив его потенциал для выхода на уровень крупнейших мировых музыкальных фестивалей, в том числе знаменитого Вербье.

Особое звучание в День Победы

Для главного дирижера Фуада Ибрагимова заключительный концерт приобрел особое эмоциональное значение, поскольку состоялся 8 ноября - в День Победы.

Он подчеркнул, что рад совпадению завершения фестиваля с этой знаменательной для Азербайджана датой. По его словам, программа вечера была особенно интересной, а включение в нее произведения Фикрета Амирова позволило завершить музыкальный праздник на яркой национальной ноте.

Фуад Ибрагимов также отметил, что BIAF получился насыщенным, разнообразным и интересным. Подобные фестивали не только знакомят публику с новыми произведениями и исполнителями, но и сближают людей, укрепляют культурные связи между странами и создают пространство для международного творческого сотрудничества.

Второй сезон Baku International Arts Festival, реализованный при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана, объединил более 20 мероприятий различных жанров. В программе были концерты, театральные и балетные постановки, кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы с участием артистов из Азербайджана, Великобритании, Израиля, Канады, Монако, России, США, Франции и других стран.

Особое внимание уделялось совместным проектам зарубежных исполнителей с азербайджанскими артистами, творческими коллективами и образовательными учреждениями.

Финальный концерт с участием Максима Венгерова, Евгении Старцевой и Азербайджанского государственного симфонического оркестра стал не просто завершением фестивальной программы, а своеобразным музыкальным символом BIAF - диалога культур, преемственности традиций и стремления к новым творческим горизонтам.

И, пожалуй, в этом заключается главная идея фестиваля: музыка способна объединять разные страны, поколения и культуры, превращая Баку в одну из заметных международных площадок большого искусства.