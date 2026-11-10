В Британии предупредили об ослаблении НАТО

Экономическая инициатива Евросоюза "Made in Europe" может ослабить НАТО, если ограничит участие британских компаний в европейских оборонных закупках. Об этом заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На встрече с главой дипломатии ЕС Каей Каллас и еврокомиссаром по оборонной промышленности Андрюсом Кубилюсом Стритинг подчеркнул, что правила, призванные поддержать производителей внутри блока, подрывают экономическое сотрудничество и делают альянс "коллективно слабее".

"Правда в том, что даже если бы каждый член НАТО мог завтра удвоить оборонные расходы, мы не смогли бы их потратить, потому что промышленная база недостаточно сильна", - заявил он.

Стритинг предупредил, что программа поддержки европейских производителей "Made in Europe" может создать "разрушительный протекционизм" и вытеснить британские оружейные компании с рынка Евросоюза.

Каллас признала, что страны ЕС выиграли бы от сотрудничества с оборонной промышленностью Великобритании. Однако, по ее словам, для этого пока отсутствуют официальные договоренности, на основе которых можно было бы реализовывать совместные программы и организовывать закупки. Она также напомнила о продолжающихся переговорах по рамочному соглашению, позволяющему Британии участвовать в гражданских и военных миссиях Евросоюза.