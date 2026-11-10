Азербайджанский актер покоряет Голливуд - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Известный британский журнал i-D посвятил большой материал 25-летнему азербайджанскому актеру Эльдару Искендерову, назвав его одним из неожиданных открытий нынешнего оскаровского сезона.

Как передает Day.Az, автор публикации Флора Медина отмечает, что еще полгода назад имя молодого актера было практически неизвестно широкой публике, а сегодня он привлекает внимание благодаря ролям сразу в двух фильмах американской студии A24, которые рассматриваются в качестве потенциальных претендентов на премию "Оскар".

Это картины "Club Kid" Джордана Ферстмана и "The Debut" Джесси Айзенберга.

В фильме Айзенберга Искендеров исполнил роль Петра, нервного помощника театрального режиссера Джерри, которого играет известный американский актер Пол Джаматти.

Особое внимание британское издание уделило его работе в "Club Kid", где Искендеров сыграл Ники, начинающего квир-философа из Азербайджана, проживающего в квартире главного героя.

По оценке автора статьи, благодаря необычной манере игры, невозмутимой подаче реплик и комедийному таланту азербайджанский актер стал одним из самых ярких участников картины. Примечательно, что изначально его персонаж не имел никакого отношения к Азербайджану. Национальность героя была изменена в процессе совместной работы Искендерова с режиссером.

Эльдар окончил Колледж искусства и дизайна Саванны (SCAD) в США в 2024 году. До переезда в Америку он жил в Бельгии, где и принял решение связать свое будущее с кино. После окончания учебы Искендеров несколько месяцев участвовал в кастингах, однако затем вернулся в Азербайджан, сомневаясь в возможности продолжения карьеры в США. Ситуация изменилась после приглашения на прослушивание в фильм "The Debut". Получив роль и решив визовые вопросы, Искендеров переехал в Нью-Йорк. Впоследствии он присоединился к актерскому составу "Club Kid", а весной 2026 года снялся еще в одном проекте студии A24, фильме "Peaked" режиссера Молли Гордон.

Автор публикации, знакомая с Искендеровым еще со студенческих лет, подчеркивает, что его актерский потенциал был заметен задолго до первых профессиональных ролей.

"Киноиндустрии не потребовалось много времени, чтобы заметить то, о чем мы, его однокурсники, знали еще во время учебы. Этому парню из Азербайджана определенно есть что показать миру", - говорится в статье.

В интервью Флоре Медине Искендеров подробно рассказал о своем пути в американское кино, трудностях с получением ролей, первых съемках с голливудскими звездами, студенческих годах и неожиданных обстоятельствах, которые помогли ему начать профессиональную карьеру.

Представляем полное интервью:

Флора Медина: Для начала поздравляю! Мне кажется, сейчас в твоей жизни невероятно интересный период.

Эльдар Искендеров: Спасибо. Такое ощущение, что я уже достиг своего пика и теперь готов немного успокоиться, вернуться на землю, понимаешь? Даже когда ты не снимаешься, приятно просто находиться в этой среде и работать с людьми в команде. Я постоянно сравниваю съемки с летним лагерем. Разумеется, без всех тех странностей, которые обычно бывают в лагерях.

Флора Медина: Расскажи, как ты получил роли в этих двух фильмах.

Эльдар Искендеров: Думаю, все началось в SCAD. Я участвовал в показе выпускников актерской программы, после чего подписал контракт с менеджерами. Затем около полугода ходил на прослушивания, пробовал разные варианты, знакомился с кастинг-директорами. После этого вернулся в Азербайджан. Просто отдыхал там и даже не знал, хочу ли возвращаться в США, учитывая все происходившее. Жить по временной студенческой визе было довольно напряженно. Но потом мой менеджер прислал приглашение на прослушивание в "The Debut". Я уже посмотрел фильм "Настоящая боль" и считал его потрясающим, поэтому решил попробовать. Мне сказали, что, возможно, предложат роль, но сначала нужно разобраться с визой. Мы решили этот вопрос, и я вместе с соседом по квартире переехал в Нью-Йорк. Однако потом прошло три месяца, а я так ничего и не подписал. Начал переживать, что приехал сюда, а создатели фильма в итоге выберут кого-то другого. И тогда я просто застряну в Нью-Йорке. Было страшновато. Но в конце концов я получил роль, и мы сняли фильм. Затем я прошел прослушивание для "Club Kid". Райан Хеллер, который был продюсером "The Debut", связался с кастинг-директором Кармен Кубой и сказал ей, что есть один парень, который умеет смешно говорить с акцентом. Она ответила, что я уже есть в списке кандидатов. После этого я снова прошел прослушивание, на этот раз используя акцент. Думаю, именно тогда Джордан меня и заметил. Очень многое в этой индустрии зависит от того, что ты работаешь с одним человеком, а потом он рекомендует тебя другим.

Флора Медина: Совершенно верно.

Эльдар Искендеров: После этого я снялся в фильме Молли Гордон "Peaked". Сначала было одно прослушивание, затем второе, уже очное. Получилась забавная история. Мне буквально пришлось выбраться из постели после ночи с человеком, с которым у меня была интимная встреча, потому что позвонили и попросили срочно приехать. Я, конечно, был на седьмом небе от счастья и сразу согласился. При этом текст я еще не выучил, да и на прослушиваниях давно не был. В итоге пришлось честно сказать им, что я буквально только что выбрался из чужой постели. Я вошел и сказал: "Извините, ребята, у меня была веселая ночь". Все отнеслись очень доброжелательно. Молли Гордон любит импровизацию, так что все прошло хорошо.

Флора Медина: Насколько персонаж Ники в "Club Kid" изначально был прописан в сценарии именно таким, каким мы видим его на экране? И сколько в нем появилось благодаря вашему сотрудничеству с Джорданом?

Эльдар Искендеров: Очень многое мы придумали вместе с Джорданом. Изначально персонаж вообще не должен был быть из Азербайджана. Это был просто парень, с которым жил главный герой. Кроме того, очень многое мы импровизировали прямо на съемочной площадке. Большая часть сцен с Коллин Кэмп, которая играет эксцентричную соседку Питера с нижнего этажа, была импровизацией. В целом мы постоянно обсуждали персонажа с Джорданом. Например, в фильме есть сцена, где я делаю слайм. Она была в сценарии, но изначально не предполагалось, что мы настолько ее разовьем. Нужно же было обеспечить слайму достойное представительство на экране!

Флора Медина: То есть в США ты приехал ради учебы в SCAD?

Эльдар Искендеров: Я приехал в США из Бельгии. Представители SCAD посетили мою школу в Бельгии, когда я как раз выбирал колледж. К тому времени я уже решил, что хочу заниматься кино и телевидением. Правда, родителям говорил, что собираюсь изучать деловую сторону этой индустрии. А театром, возможно, буду заниматься параллельно. Родители хотели, чтобы я переехал в Нидерланды, но я недостаточно хорошо знал нидерландский язык. Я подумал, что, если стану заниматься там театром, большинство постановок будут на нидерландском. К тому же я не очень представлял себе, как устроена кино- и телеиндустрия в этой стране. Когда представители SCAD приехали в нашу школу, консультант по образованию рассказала мне об этом. Сначала мне показалось, что она произнесла что-то вроде "скэт" или "скэб". Я подумал, какое же странное название для колледжа! Но потом встретился с представителями учебного заведения, и они сумели заинтересовать меня именно возможностями изучения индустрии. Затем началась пандемия COVID-19. Я перенервничал, стал все откладывать и в итоге решил остаться в Бельгии еще на год. После этого все-таки поехал. Так что мое первое знакомство с Америкой состоялось в Джорджии, а не в Нью-Йорке.

Флора Медина: И как тебе это было?

Эльдар Искендеров: В каком-то смысле я даже рад, что все сложилось именно так. Нью-Йорк великолепен. Здесь столько всего происходит, так много иммигрантов и замечательных людей. Но если бы я сразу приехал сюда, то никогда бы не получил того совершенно особенного, довольно специфического и подлинно американского опыта, который дал мне Юг. К тому же Нью-Йорк, скорее всего, просто ошеломил бы меня. Я очень боялся, потому что понимал, насколько жесткая здесь конкуренция. Мне тогда практически нечего было показать, поэтому начинать в небольшом городе оказалось гораздо проще. Перед приездом в Саванну я провел одну ночь в гостинице при аэропорту Атланты. Сидел в номере ужасно расстроенный и думал: "Боже мой, что я натворил?". Но потом приехал в Саванну, а город, конечно, невероятно красивый. Солнечный свет пробивался сквозь листву. Я посмотрел вокруг и подумал: "А знаешь что? Посмотрим, что здесь получится". Конечно, это были огромные перемены. Ко многому пришлось привыкать. Но в SCAD мне было хорошо. Я по-настоящему привык к размеренному ритму Саванны. Хотелось никуда не спешить и просто наслаждаться временем, проведенным там.

Флора Медина: Перенесемся в 2026 год. Ты участвуешь в кинофестивалях, два твоих первых фильма выходят с разницей всего в несколько недель, а весной ты успел сняться еще в одной картине. Какие моменты заставляли тебя буквально щипать себя, чтобы убедиться, что все происходит на самом деле?

Эльдар Искендеров: Первый съемочный день на "The Debut" был словно поездка в Диснейленд. Моей первой сценой стала та, в которой персонаж Пола Джаматти просит меня принести кофе. По сюжету это момент из серии "Ой, кажется, у меня неприятности". Поэтому начать именно с него было даже полезно. Это помогло справиться с волнением. В этой сцене я вхожу в комнату, где находятся все актеры театральной постановки внутри фильма, а также вся съемочная группа. Когда я вошел, меня вдруг накрыли воспоминания о старшей школе.

Флора Медина: Почему?

Эльдар Искендеров: Тогда у меня был замечательный преподаватель театрального искусства, но очень требовательный. Мы готовили постановку, в которой объединили номера из разных бродвейских мюзиклов. Меня не взяли, потому что я тогда не умел толком ни петь, ни играть. Преподавателю стало меня жалко, и он дал мне "роль" ассистента режиссера. Хотя такой роли на самом деле даже не существовало. Не думаю, что мне когда-нибудь приходилось приносить кому-то кофе. Я просто постоянно сидел и смотрел, как остальные выступают и веселятся. В конце концов преподавателю стало меня еще жальче, и он включил меня в ансамбль. Однажды мы репетировали общий музыкальный номер из "Бриолина". Видимо, я недостаточно улыбался, потому что преподаватель все время кричал мне, чтобы я улыбался. Я был там со своими друзьями и одноклассниками, поэтому чувствовал себя довольно неловко. В какой-то момент я остановил весь спектакль и в ярости ушел со сцены. Он догнал меня на лестнице и сказал: "Я тебя понимаю, Эльдар. Я все вижу. Я сам был точно таким же". Он очень напоминал персонажа Пола Джаматти. И волос на голове у него тоже было не особенно много...Кстати, о чем был вопрос?

Флора Медина: О моментах, когда ты не мог поверить, что все это происходит на самом деле.

Эльдар Искендеров: Точно! Когда я впервые вошел в ту комнату на съемках, это определенно был один из таких моментов. После этого все стало гораздо проще. Ну и, конечно же, Бернадетт Питерс, моя партнерша по фильму "The Debut". Я до сих пор не могу до конца осознать, что это действительно произошло.