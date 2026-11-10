"Зеленые" энергокоридоры из Азербайджана в Европу выгодны и реализуемы - турецкий эксперт

"Зеленые" энергокоридоры из Азербайджана в направлении Европы выгодны и реализуемы. В настоящее время стоимость электроэнергии на европейском рынке превышает 100 евро за 1 МВт·ч. При этом спрос на электроэнергию на европейских рынках продолжает расти. Все это говорит в пользу "зеленого" коридора из Азербайджана через Турцию в направлении Болгарии.

Как передает Day.Az, об этом в беседе с АЗЕРТАДЖ сказал член правления Турецкой ассоциации ветровой энергетики Турции (TÜREB) Волкан Йигит, участвующий в 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-31) в Анталье.

По его словам, при реализации проектов "зеленых" коридоров важно иметь гарантию закупок от конечного потребителя на срок в 10-15 лет. "Для стран Европы очень важно наличие надежного и долгосрочного поставщика электричества, коим является Азербайджан", - подчеркнул он.

В.Йигит отметил, что Азербайджан, как и Турция, обладает районами, где потенциально более эффективны ветряные (ВЭС) или солнечные электростанции (СЭС).

"С точки зрения энергетической безопасности и независимой энергетической политики важно комбинировать эту отдачу, что позволит отказаться от планов строительства тепловых электростанций и сделать ставку на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Не стоит забывать также, что цены на энергию, выработанную посредством ВИЭ, не зависят от внешних шоков", - сказал он, напомнив о скачках цен на энергоносители, сопряженных с экслацией напряженности в различных регионах мира или сбоем в логистических маршрутах, как это было в период пандемии коронавируса.

В.Йигит акцентировал внимание и на потенциале ВИЭ в Нахчыванской автономной республике, который также можно использовать для экспорта электроэнергии на европейские рынки.

При этом он указал, что ветряная энергетика выгодно отличается от солнечной. "Для высокой отдачи солнечных электростанций необходимы батареи, которые могут аккумулировать энергию в дневное время суток. Это требует дополнительных затрат", - сказал член правления TÜREB.