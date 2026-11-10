В европейском офисе китайского автогиганта прошли обыски

В Нидерландах в рамках следственных действий прошли обыски в офисах китайской компании BYD. Причиной стало заявление от Jaguar Land Rover (JLR) о нарушении прав на интеллектуальную собственность. Судебные исполнители, представляющие интересы JLR, изъяли электронные данные из офисов BYD в Схидаме и Хофдорпе. Все это произошло еще в августе, до начала судебного заседания в Гааге, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

JLR подозревает BYD в обратном проектировании технологий, которые могли быть применены в модели Ti7. Целью обыска было обеспечить сохранность цифровых записей до того, как их могут уничтожить. Представители JLR и BYD отказались комментировать ход разбирательства.

Суд должен установить, действительно ли внедорожник BYD Ti7 нарушает права на модель Land Rover Defender. Автомобильные эксперты отмечают сходство семиместного гибридного Ti7 с Defender с момента его выхода на китайский рынок в сентябре прошлого года. Но уже январе 2027 года модель должна выйти на британский рынок по цене 47 995 фунтов стерлингов. Это более чем на 20 тысяч фунтов дешевле, чем Defender.

Сам семиместный Defender 110 от JLR стоит от 68 465 фунтов стерлингов и является одним из самых продаваемых автомобилей в стране. С июля по сентябрь этого года британский производитель, принадлежащий индийской Tata Motors, продал 29 500 таких машин частным покупателям. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 25 370 автомобилей.

Это не первый случай, когда JLR судится с китайскими компаниями из-за копирования. В 2019 году компания выиграла дело против Jiangling Motor Corporation, что остановило продажи автомобилей-клонов после трехлетней тяжбы. При этом JLR иногда идет на сотрудничество. Так, в 2012 году она создала совместное предприятие с Chery, которое позже включало лицензирование снятой с производства марки Freelander.