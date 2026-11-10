https://news.day.az/unusual/1873407.html В Японии рассказали, когда ждать пика Эль-Ниньо Метеоявление Эль-Ниньо достигнет своего пика к началу зимы с вероятностью 100%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на метеорологическое бюро Японии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По словам синоптиков, Эль-Ниньо сохранит свое влияние в Северном полушарии в течение весны 2027 года.
В Японии рассказали, когда ждать пика Эль-Ниньо
Метеоявление Эль-Ниньо достигнет своего пика к началу зимы с вероятностью 100%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на метеорологическое бюро Японии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам синоптиков, Эль-Ниньо сохранит свое влияние в Северном полушарии в течение весны 2027 года. Действующие эпизод наблюдается с весны 2026 года.
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