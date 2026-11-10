В Японии рассказали, когда ждать пика Эль-Ниньо

Метеоявление Эль-Ниньо достигнет своего пика к началу зимы с вероятностью 100%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на метеорологическое бюро Японии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам синоптиков, Эль-Ниньо сохранит свое влияние в Северном полушарии в течение весны 2027 года. Действующие эпизод наблюдается с весны 2026 года.