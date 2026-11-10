https://news.day.az/world/1873475.html Каллас пригрозила ужесточить санкции против России Европейский союз (ЕС) будет ужесточать санкции против России, несмотря на переговоры по урегулированию конфликта в Украине. Об этом написала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X, передает Day.Az.
Каллас пригрозила ужесточить санкции против России
Европейский союз (ЕС) будет ужесточать санкции против России, несмотря на переговоры по урегулированию конфликта в Украине. Об этом написала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X, передает Day.Az.
"Как бы ни развивались мирные переговоры, Европа продолжит поддерживать Украину. Санкции против Москвы остаются в силе и будут ужесточены", - говорится в публикации.
10 ноября в Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры России, Украины и США. Перед их началом украинская делегация провела переговоры с представителями Европы и Соединенных Штатов. Встречи будут продолжены в среду, 11 ноября.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре