Каллас пригрозила ужесточить санкции против России

Европейский союз (ЕС) будет ужесточать санкции против России, несмотря на переговоры по урегулированию конфликта в Украине. Об этом написала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X, передает Day.Az.

"Как бы ни развивались мирные переговоры, Европа продолжит поддерживать Украину. Санкции против Москвы остаются в силе и будут ужесточены", - говорится в публикации.

10 ноября в Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры России, Украины и США. Перед их началом украинская делегация провела переговоры с представителями Европы и Соединенных Штатов. Встречи будут продолжены в среду, 11 ноября.