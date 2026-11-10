https://news.day.az/world/1873475.html Каллас пригрозила ужесточить санкции против России Европейский союз (ЕС) будет ужесточать санкции против России, несмотря на переговоры по урегулированию конфликта в Украине. Об этом написала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X, передает Day.Az.

Каллас пригрозила ужесточить санкции против России

В мире, 10 ноября 2026 21:43 (UTC +04:00) 432
Каллас пригрозила ужесточить санкции против России

Европейский союз (ЕС) будет ужесточать санкции против России, несмотря на переговоры по урегулированию конфликта в Украине. Об этом написала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X, передает Day.Az.

"Как бы ни развивались мирные переговоры, Европа продолжит поддерживать Украину. Санкции против Москвы остаются в силе и будут ужесточены", - говорится в публикации.

10 ноября в Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры России, Украины и США. Перед их началом украинская делегация провела переговоры с представителями Европы и Соединенных Штатов. Встречи будут продолжены в среду, 11 ноября.

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