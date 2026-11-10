В ЕС активизировались по вопросу финансирования Украины

Еврокомиссия и некоторые члены ЕС активизировали усилия для того, чтобы все страны объединения поддержали идею предоставления нового кредита для Украины. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации СМИ, европейские чиновники сошлись во мнении, что механизм кредитования Украины за счет средств ЕС остается наиболее вероятным сценарием для покрытия дефицита бюджета страны в €70 млрд. По словам источников, Германия не изменила своего негативного отношения к заимствованиям, однако поддержала бы такое решение.

"Пока я не вижу ничего, что указывало бы на целесообразность другого механизма. Я думаю, что это наиболее вероятный вариант", - заявил министр финансов Ирландии Саймон Харрис.

Bloomberg пишет, что, кроме Бельгии, против механизма конфискации российских активов выступила и Германия. Тем не менее, группа государств-членов ЕС призвала использовать активы для покрытия дефицита бюджета Украины.

Предполагается, что вскоре Еврокомиссия представит варианты покрытия примерно двух третей дефицита, то есть около €45 млрд. Остальную часть должны покрыть международные партнеры Украины. Лидеры ЕС планируют встретиться в Дублине 12-13 ноября, чтобы обсудить как дефицит финансирования Киева, так и бюджет объединения.

"Новый кредит, финансируемый за счет совместного долга, безусловно, является одним из основных вариантов, которые мы в настоящее время оцениваем и разрабатываем. Я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что мы сможем найти решение и предоставить это дополнительное финансирование в размере €45 млрд сверх уже предусмотренных [денег]", - заявил комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис.

Ранее мы писали, что в Абу-Даби завершился первый день переговоров России, США и Украины .