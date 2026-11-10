Казахстан рассчитывает на новые возможности климатического сотрудничества с Азербайджаном - ФОТО

Казахстан рассчитывает на дальнейшее развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с изменением климата, в том числе с Азербайджаном, опираясь на механизмы и договоренности, достигнутые в рамках COP29 в Баку.

Об этом Trend заявил заместитель председателя правления акционерного общества "Жасыл даму" Нуржан Кабдолданов, на полях COP31 в Анталье, передает Day.Az

По его словам, каждая климатическая конференция COP создает дополнительные возможности для продвижения глобальной климатической повестки, развития цифровых решений и укрепления взаимодействия между странами.

"Безусловно, каждая проводимая конференция COP дает определенный импульс дальнейшей работе. Конечно, мы не можем одномоментно остановить глобальное потепление и добиться удержания его в пределах полутора-двух градусов. Однако я считаю, что каждая COP открывает новые возможности, в том числе для развития цифровых решений и укрепления сотрудничества между странами. Важно, чтобы мы совместно с Азербайджаном и другими государствами двигались к достижению поставленных климатических целей", - отметил он, комментируя преемственность COP29 и COP31.

Кабдолданов также рассказал о климатических инициативах Казахстана, представленных на COP31 в Анталье. В частности, национальный павильон страны демонстрирует цифровые решения в сфере управления отходами, проекты по сокращению выбросов углекислого газа и метана, а также технологии переработки отходов.

По его словам, Казахстан, являясь стороной Парижского соглашения, последовательно развивает национальные механизмы регулирования выбросов парниковых газов.

"Еще в 2003 году Казахстан первым в Центральной Азии внедрил систему торговли квотами на выбросы. Сегодня она активно функционирует: все компании, выбросы CO2 которых превышают 20 тысяч тонн, подпадают под действие системы квотирования", - пояснил представитель компании.

Он добавил, что в стране также развиваются офсетные проекты, включая инициативы в сфере возобновляемых источников энергии, строительство солнечных электростанций и лесовосстановление. Кроме того, Казахстан стремится выйти на международный рынок торговли выбросами.

Отдельное внимание в павильоне уделено тематической программе COP31. Как сообщил Кабдолданов, с 9 по 20 ноября запланировано проведение 38 тематических сессий, охватывающих различные направления климатической повестки. Ежедневно будут проходить по четыре сессии.

По его словам, посетители могут ознакомиться с программой как на официальном сайте COP31, так и непосредственно в казахстанском павильоне.

Кабдолданов подчеркнул, что одним из ключевых условий эффективной борьбы с изменением климата остается финансирование, а международные договоренности, достигнутые на COP29 в Азербайджане, имеют важное значение для дальнейшего продвижения климатической повестки.