Голос Победы, мелодия гордости - артисты представили посвящение 8 Ноября - ВИДЕО

К 8 Ноября - Дню Победы творческий коллектив и солисты Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова подготовили специальный видеоролик, посвящённый исторической Победе Азербайджана.

Видеопроект, созданный под лозунгом "Мы преодолели 30-летнее ожидание за 44 дня!" (Biz 30 illik həsrəti 44 günə bitirdik!), отражает славную историю Победы азербайджанского народа, любовь к Родине, героизм защитников Отечества, светлую память о шехидах и возрождение Карабаха, говорится в сообщении пресс-службы театра, передает Day.Az.

Основная идея видеоролика заключается в объединении различных высказываний и мыслей вокруг единого смысла. Каждая произнесённая фраза раскрывает отдельную грань Победы, складываясь в единую историю национальной гордости. Кадры боевых действий, исторических моментов, радости народа по случаю Победы и масштабных восстановительных работ в Карабахе усиливают эмоциональное и смысловое содержание проекта.

Отмечается, что 44-дневная Отечественная война, навсегда оставшаяся в памяти каждого азербайджанца, стала торжеством народного единства, силы и героизма армии. Эта Победа вернула народу не только родные земли, но и надежды, мечты, а также долгожданную радость возвращения на родную землю.

Создатели проекта поздравили народ Азербайджана с Днём Победы, выразили глубокое уважение памяти шехидов, отдавших жизни за Родину, и пожелали ветеранам Карабахской войны скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

В проекте приняли участие народные артисты Гюльянаг Мамедова и Гюльяз Мамедова, заслуженный артист Горхмаз Гурбанов, ветеран Карабахской войны Идрис Гусейнов, а также Эллада Гасанова, Гусейнага Асланов, Ильхама Гасымова, Фахри Казым-Ниджат, Айнур Искендерли и Ровшан Гахраманов. Автор идеи проекта - Ульвия Бабирова. Режиссёры - Тахмина Гумбетова и Орхан Гурбанов. Режиссёр монтажа - Эльнур Эхтирамоглу.