Вэнс назвал причину претензий Конгресса к главе Пентагона

Попытки законодателей США инициировать импичмент министра обороны Пита Хегсета вызваны его противостоянием с бюрократическим аппаратом Пентагона, а не вопросами вокруг конфликта с Ираном. Об этом в соцсети X написал вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Дело не в Иране, дело в том, что Пит бросил вызов бюрократии в Пентагоне", - написал он.

По словам Вэнса, вопрос о совершении Хегсетом правонарушений, подпадающих под импичмент, абсурден, а сама подобная процедура в Конгрессе превратилась в "нелепое шоу, подменяющее реальное законотворчество".

9 ноября член палаты представителей республиканец Томас Мэсси внес резолюцию об импичменте Хегсету, обвинив его в превышении должностных полномочий и ведении военных операций в Иране, Йемене и Венесуэле без одобрения Конгресса.