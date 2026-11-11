https://news.day.az/world/1873503.html Пашинян прибыл в Турцию - ВИДЕО Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Турцию для участия в конференции COP31. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба премьера. Пашиняна встретил заместитель министра культуры Турции Сердар Чам.
Пашинян прибыл в Турцию - ВИДЕО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Турцию для участия в конференции COP31.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба премьера.
Пашиняна встретил заместитель министра культуры Турции Сердар Чам.
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